وكيل على معلول: اللاعب قرر الرحيل عن الأهلى ورفع الحرج عن الجميع

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 يناير 2025 08:30 مساءً - أصدر جون إدوارد وكيل أعمال التونسي علي معلول لاعب الأهلي، بيانا صحفيا يعلن فيه انتهاء علاقة اللاعب التونسي بالقلعة الحمراء، ورفع الحرج عن الإدارة بشأن قيد اللاعب في قائمة الموسم الجديد.

وقال وكيل معلول في بيان صحفي: "اتخذنا قرارا بالرحيل عن الأهلي اليوم لرفع الحرج عن الجميع، خاصة بعد تعافي اللاعب الكامل من الإصابة وجاهزيته للمشاركة في المباريات، ولكن لم يتم الحديث من قِبَل النادي من قريب أو بعيد حتى هذه اللحظة عن مستقبل اللاعب ومصيره خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "ويتمنى معلول التوفيق للنادي الأهلي في المرحلة المقبلة، موجها الشكر لجماهيره العظيمة والوفية والتي كان لها الدور الأكبر في استمراره طوال هذه الفترة الناجحة في تاريخ النادي، والتي شهدت تلقي اللاعب العديد من العروض المغرية خلالها، والتي كانت تساوي أكثر من أضعاف ما كان يتقاضاه في النادي، ولكنه فضّل كل مرة ينتهي عقده فيها أن يجدد ويواصل كتابة التاريخ مع النادي".