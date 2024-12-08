حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 ديسمبر 2024 01:34 مساءً - أكدت مصادر حكومية أردنية، اليوم الأحد، أنَّ الأردن يتابع تطور الأوضاع في سوريا وتسارعها، والتقارير المتعلقة بالأوضاع هناك، مضيفةً أنَّ الأردن يدعم مساعى الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وجددت المصادر حرص الأردن على أمن واستقرار ووحدة الأراضي السورية، كما أكدت ضرورة استعادة الجارة الشمالية بأسرع وقت فعالية مؤسساتها، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأعلن التلفزيون الرسمي السوري، في وقت سابق من اليوم الأحد، سقوط نظام بشار الأسد، وبث التلفزيون شاشة حمراء كُتب عليها: "انتصار الثورة السورية العظيمة وإسقاط نظام الأسد"، وجاء إسقاط نظام الأسد عقب اشتباكات بين الفصائل السورية والجيش السوري على مدار 12 يوما.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، بثَّ التلفزيون الرسمي السوري، بيانًا للعمليات العسكرية، حثّ فيه الشعب السوري على "ضرورة الحفاظ على جميع ممتلكات الدولة السورية وعدم الاقتراب من المؤسسات العامة التي ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السوري السابق حتى يتم تسليمها رسميًا".

ومن جهته، قال رئيس الحكومة السورية، الدكتور محمد غازي الجلالي، إنّه مستعد للتعاون مع الجميع وأي حكومة يختارها الشعب السوري.

وأضاف "غازي" خلال كلمته المُسجلة، اليوم الأحد، أنّ "أي قيادة يختارها السوريون سنتعاون معها؛ حرصًا على المرافق العامة للبلاد ونمد أيدينا للجميع من أجل الحفاظ على مؤسسات الدولة ومرافقها".

وأهاب "غازي" بجميع المواطنين السوريين بعدم المساس بالأملاك العامة للدولة؛ لأنها تعتبر أملاكًا للشعب السوري العظيم.