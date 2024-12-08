نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم مبلغ الحقيبة المدرسية 1446 في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - يسعى الكثيرون إلى معرفة قيمة الدعم المخصص للحقيبة المدرسية لعام 1446، والذي تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأسر ذات الدخل المحدود. فالوزارة أطلقت مبادرة تهدف إلى مساعدة الأسر التي لديها أطفال في سن المدرسة، وفي هذا المقال سنسلط الضوء على تفاصيل الحقيبة المدرسية ومبلغ الدعم المقدم.

محتويات

موعد صرف الحقيبة المدرسية من الضمان الاجتماعي 1446

موعد صرف الحقيبة المدرسية من الضمان الاجتماعي 1446

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء صرف الدعم الخاص بالحقيبة المدرسية في بداية كل فصل دراسي. حيث سيتم صرف هذا الدعم في بداية الفصل الأول لعام 1446 لجميع المراحل الدراسية، والتي تشمل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وذلك للطلاب الذين استوفوا الشروط المحددة من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

برنامج الحقيبة الدراسية

برنامج الحقيبة الدراسية

يعد برنامج الحقيبة المدرسية جزءاً من برامج الضمان الاجتماعي، وهدفه الأساسي هو تقديم الدعم المالي للأسر لمساعدتها في شراء كافة المستلزمات المدرسية، مثل الكتب والزي المدرسي، عبر تقديم الطلبات للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. يتم تحديد الفئات المستهدفة بناءً على توافر الشروط الخاص بالضمان الاجتماعي.

كم مبلغ الحقيبة المدرسية 1446

كم مبلغ الحقيبة المدرسية 1446

حددّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قيمة الدعم المخصص للحقيبة المدرسية بمبلغ 1000 ريال سعودي لكل طالب، وذلك لكافة المراحل الدراسية من الابتدائية إلى الثانوية. يهدف هذا المبلغ إلى مساعدة أولياء الأمور في تأمين كافة الاحتياجات المدرسية لأبنائهم، ويتم توجيه الدعم بشكل خاص للأسر ذات الدخل المحدود في المجتمع.

شروط الحصول على دعم الحقيبة المدرسية 1446

شروط الحصول على دعم الحقيبة المدرسية 1446

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدداً من الشروط الهامة للحصول على دعم الحقيبة المدرسية، وهي كما يلي

يجب أن يكون ولي أمر الطالب ضمن المستفيدين المسجلين في برنامج الضمان الاجتماعي.

يجب أن يتراوح عمر الطالب المستفيد بين 6 و 18 سنة.

يشترط أن يكون الطالب سعودي الجنسية ومقيماً في المملكة العربية السعودية.

في ختام المقال، تناولنا قيمة المساعدة المقدمة للحقيبة المدرسية لعام 1446، وأشرنا إلى طريقة الحصول على الدعم وموعد صرفه، بالإضافة إلى الشروط اللازمة للاستفادة. كما تم تزويدكم برابط الاستعلام عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.