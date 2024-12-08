نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المتحف الوطني الكمبودي؛ تعرف معنا على تاريخه والأنشطة المتعلقة به في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

المتحف الوطني الكمبودي في بنوم بنه



نبذة عامة



المتحف الوطني الكمبودي، الذي يقع في العاصمة بنوم بنه، يُعد من أبرز المتاحف الأثرية في جمهورية كمبوديا،يُعتبر هذا المتحف أكبر متحف تاريخي في البلاد، حيث تمتد جذوره إلى عام 1920 عندما افتتحه الملك سيسوات،يتميز مبنى المتحف بتصميمه المعماري الفريد، الذي يستلهم أسلوبه من المعابد الخميرية التقليدية، مما يُظهر جمال الفن الخميري القديم.

تحتوي مجموعات المتحف على أكثر من 14,000 قطعة أثرية، مما يجعلها من أكبر المجموعات الموجودة في العالم تخص فن الخمير،تشمل المعروضات منحوتات تعود لحقب ما قبل التاريخ، بالإضافة إلى الفخار، والأشياء البرونزية، والقطع الإثنوغرافية التي تعود إلى العصور القديمة من إمبراطورية الخمير،كما يضم المتحف مجموعة متميزة من المنحوتات البوذية والهندوسية المهمة، التي تضم أعمالاً تعود إلى فترة ما بعد إمبراطورية أنغكور، والتي أضيفت في عام 2000 بدعم من منظمة اليونسكو.

يقع المتحف في شارع 13، شمال القصر الملكي في وسط بنوم بنه، ويبتعد حوالي 200 متر غرب ساحة فيال برس الرئيسية،المدخل الرئيسي للمتحف يُفتح على زاوية جادة 13 و178، بينما تقع الكلية الملكية للفنون الجميلة غرب المتحف.

تاريخ المتحف



تأسيس المتحف قام المؤرخ وأمين المعارض جورج غروسلير (1887-1945) بدور أساسي في تجديد ضرورة الفنون والحرف التقليدية الكمبودية، حيث صمم مبنى المتحف مستلهمًا من العمارة التقليدية “الخميرية”، مما جعله نموذجاً للمعبد الكمبودي مع تعديلات لتعزيز وظيفته كمتحف.

تغيير الاسم في عام 1920، تم تغيير اسم المتحف ليصبح “متحف ألبرت سالوت” تكريماً للحاكم العام الفرنسي للهند الصينية، المهندس ألبرت سالوت، وتُعقد الافتتاح الرسمية في 13 أبريل من نفس العام.

التوسع والتطوير أُجريت تعديلات على التصميم الأصلي للمبنى في عام 1924، حيث أُضيفت أجنحة على طرفي الواجهة الشرقية لإضفاء مزيد من الجاذبية المعمارية عليه.

الإدارة لعب مديرو المتحف الأوائل دورًا مهمًا في تطوير وتجميع المعروضات، ومن بينهم غروسلير، جان بواسيليه، وبيير دوبونت، وسولانج تييري برنارد، الذين ساهموا في فهرسة وإدارة المتحف بفعالية.

الوظيفة الدينية يضم المتحف أيضًا مجموعة من المنحوتات التي تتعلق بالديانات البوذية والهندوسية، مما يعزز دوره كمؤسسة تعمل على الحفاظ على التراث الثقافي والديني في كمبوديا.

المطاعم القريبة من المتحف الوطني الكمبودي



أروما المسافة 1.5 ميل

نوع المأكولات مأكولات متنوعة تشمل الكمبودية والعالمية. بيبي بيسترو المسافة 1.4 ميل

نوع المأكولات مأكولات عالمية وعصائر. ديفيدز نودل المسافة 1.5 ميل

نوع المأكولات نودلز ومأكولات آسيوية. بيتزا السعادة المسافة 1.4 ميل

نوع المأكولات بيتزا ومأكولات إيطالية.

الفنادق القريبة من المتحف الوطني الكمبودي



فندق وشقة لوكس سيتي المسافة 2.43 كيلومتر فندق ناجا وورلد ومجمع الترفيه المسافة 1.34 كيلومتر بوتيك اوروسي وان المسافة 0.86 كيلومتر

غرض المتحف الوطني الكمبودي



المتحف الوطني الكمبودي يُعتبر مؤسسة ثقافية وتعليمية تهدف إلى