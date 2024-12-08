نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اين يقع فندق سان جيوفاني الإسكندرية في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

موقع فندق سان جيوفاني



فندق سان جيوفاني يمثل واحدًا من الفنادق الرائدة في مدينة الإسكندرية، حيث يقع في حي ستانلي الشهير المطل على البحر الأبيض المتوسط،يعكس الموقع الاستراتيجي للفندق تجربة فريدة من نوعها، إذ يتيح للزوار الاستمتاع بإطلالات ساحرة على المياه الزرقاء، ويضمن قربه من المعالم السياحية والثقافية البارزة في المدينة،يُعتبر هذا الموقع نقطة انطلاق مثالية لاستكشاف معالم الإسكندرية المعمارية والطبيعية.

يقع فندق سان جيوفاني على بعد حوالي 52.2 كيلومتر من مطار برج العرب، مما يجعله خيارًا مثاليًا للزوار القادمين من المطار،يوفر الموقع المركزي للفندق سهولة الوصول إلى العديد من المعالم السياحية والأثرية الهامة في المدينة، منها

المتحف اليوناني الروماني يبعد حوالي 6.5 كيلومتر عن الفندق، ويعد من أبرز المعالم الثقافية في الإسكندرية، حيث يضم مجموعة غنية من الآثار اليونانية والرومانية.

كوم الشقاقة يقع على بعد 9.7 كيلومتر من الفندق، ويعتبر موقعاً أثريًا مهمًا يحتوي على بقايا معمارية تعود إلى العصور القديمة.

كوبري ستانلي يبعد 1.3 كيلومتر فقط عن الفندق، ويتميز بإطلالته الجميلة على البحر، مما يجعله نقطة تواصل حيوية في المدينة.

مكتبة الإسكندرية تقع بالقرب من الفندق، مما يسهل للضيوف زيارة هذا المعلم الثقافي البارز.

يتسم فندق سان جيوفاني بعدد من الخصائص التي تعزز من جاذبيته كوجهة للإقامة الفاخرة في الإسكندرية

مكتب استقبال على مدار 24 ساعة يقدم الفندق خدمة لتسجيل الوصول والمغادرة على مدار الساعة.

خدمة إنترنت مجانية تتوافر خدمة الواي فاي المجانية في جميع أنحاء الفندق، مما يمكن الزوار من البقاء على اتصال دائم.

طاقم عمل متعدد اللغات يتحدث الطاقم اللغات العربية والإنجليزية، مما يسهل التفاعل مع ضيوف من جنسيات متعددة.

إطلالة على البحر الأبيض المتوسط تضفي الإطلالات البحرية لمسة من الفخامة على تجربة الإقامة.

خدمات التنظيف تشمل خدمة تنظيف الغرف اليومية وغسيل الملابس.

ملاهي للأطفال توفر مرافق ترفيه مخصصة للأطفال، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للعائلات.

حمامات سباحة يضم الفندق عدة حمامات سباحة منها ما هو مخصص للأطفال.

مطاعم متنوعة يقدم الفندق مجموعة من الأطباق الشرق أوسطية والغربية، لتلبية احتياجات الضيوف المختلفة.

كافيهات وبار يحتوي الفندق على كافيهات تقدم مشروبات متنوعة، وبار يقدم مشروبات مختلفة.

أنواع غرف فندق سان جيوفاني



يوفر فندق سان جيوفاني تشكيلة متنوعة من الغرف، لتلبية احتياجات جميع الضيوف

غرفة قياسية مزدوجة تبلغ مساحتها 16 متر مربع وتستوعب شخصين.

غرفة قياسية مزدوجة تطل على المدينة مشابهة للغرفة القياسية المزدوجة ولكن بإطلالة مختلفة.

غرفة قياسية مفردة مناسبة للضيوف الذين يسافرون بمفردهم، وتبلغ مساحتها 16 متر مربع.

جناح يتميز بمساحة 36 متر مربع وإطلالة على البحر، ويحتوي على سرير مزدوج وسرير أريكة.

تبدأ أسعار الإقامة في فندق سان جيوفاني من

200 جنيه لليلة الواحدة للغرفة القياسية المزدوجة.

250 جنيه لليلة الواحدة للغرفة القياسية المفردة.

350 جنيه لليلة الواحدة للجناح.

تُلاحظ أن الأسعار قد تشهد انخفاضات خلال فترات خارج الموسم السياحي، ما يوفر خيارات اقتصادية للزوار.

أفضل الفنادق في الإسكندرية



تتميز الإسكندرية بمجموعة من الفنادق الفاخرة التي تقدم تجارب إقامة متنوعة

فندق الفور سيزون يتمتع بإطلالات خلابة على البحر الأبيض المتوسط، ويحتوي على شاطئ خاص ومرافق ترفيهية متميزة.

فندق توليب يوفر إقامة مريحة مع مناظر بحرية ساحرة.

فندق هيلتون يضم موقعًا مركزيًا وإطلالات رائعة على البحر.

فندق هيلتون جرين بلازا يضم مرافق ترفيهية متنوعة ضمن مول تجاري.

فندق سيسل يتميز بإطلالات رائعة على البحر ويضمن مستوى الخدمة العالي.

فندق وندسور بالاس يجسد الطراز القديم الفاخر مع مرافق متعددة تشمل حمامات السباحة.

فندق بلازا بالقرب من المعالم الهامة ويقدم مجموعة متنوعة من الجناح.

فندق الإسكندر الأكبر يتمتع بموقع مثالي بجوار المتاحف والمعالم التاريخية.

أفضل الأماكن السياحية في الإسكندرية



تُعد الإسكندرية منطقة جذب سياحي رائعة، تضم العديد من المعالم الجديرة بالزيارة

المتحف القومي يحتوي على مجموعة متنوعة من القطع الأثرية التاريخية.

المسرح الروماني إذ يعد من الآثار التي تعود للعصر الروماني.

المتحف اليوناني الروماني يُبرز الفنون والآثار من العصور المختلفة.

مول الإسكندرية سيتي سنتر مكان تسوق حديث يوفر مجموعة من البضائع.

قصر المنتزه يتمتع بجمال الحدائق والتصميم المعماري اللافت.

متحف الأحياء المائية يضم تنوعًا مذهلاً من الكائنات البحرية.

رقم فندق سان جيوفاني الإسكندرية



للحجز أو الاستفسار، يمكن التواصل عبر الأرقام التالية

01229504000

035467775

035467774

مطاعم فندق سان جيوفاني الإسكندرية



يوفر الفندق مجموعة من الخيارات الغذائية الممتازة، مع مطعمان يتخصصان في تقديم الأطباق الشرقية والغربية.

تقييم الزوار عن فندق سان جيوفاني الإسكندرية



حصد فندق سان جيوفاني تقييمات مرتفعة من الزوار، مستفيدًا من موقعه الممتاز ونظافة مرافقه، على الرغم من بعض الملاحظات حول الضوضاء الخارجية.

صفحة فندق سان جيوفاني الإسكندرية



للحصول على مزيد من المعلومات حول العروض والفعاليات، يُنصح بزيارة صفحة الفندق الرسمية على الفيسبوك.