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هند السوليه - الرياض - محتويات بسكويت جوز الهند المقادير طريقة التحضير نصائح وتحذيرات

طريقة عمل بسكويت جوز الهند بطريقة سهلة

طريقة عمل البسكويت بدون إضافة البيض المقادير طريقة التحضير نصائح إضافية

طريقة عمل بسكويت جوز الهند والبرتقال المقادير طريقة التحضير نصائح لتحسين النتيجة اختيارات تقديم إضافية

طريقة عمل البسكويت باستخدام حليب جوز الهند المقادير طريقة التحضير نصائح

طريقة عمل بسكويت جوز الهند الصيامي المكونات طريقة التحضير والتجهيز نصائح إضافية



بسكويت جوز الهند



يُعتبر بسكويت جوز الهند خيارًا رائعًا للحلويات الخفيفة يحبها كل من البالغين والأطفال على حد سواء،يمكن تقديمه كوجبة إفطار لذيذة مع الحليب الدافئ، أو كوجبة خفيفة بجانب الشاي أو القهوة،تتميز هذه الوصفة بالبساطة وسهولة التحضير، إضافةً إلى طعمها اللذيذ وقيمتها الغذائية العالية،فيما يلي طريقة تحضير بسكويت جوز الهند بطريقة سهلة وشهية

المقادير



كوب واحد من الزبدة يُفضل استخدام زبدة غير مملحة لضمان طعم غني وملمس ناعم. كوب سكر مطحون يمكن استخدام السكر الأبيض أو البني حسب الرغبة. بيضتين تعملان على توفير بنية البسكويت وتساعدان في تماسك العجينة. كوبين من الدقيق يتيحان للبسكويت الحصول على الهيكل المطلوب. ملعقة صغيرة من الفانيليا تعزز من النكهة وتمنح طعمًا لذيذًا. كوب واحد من جوز الهند المبشور يضفي طعمًا مميزًا وقوامًا مقرمشًا. ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر تساعد في جعل البسكويت خفيفًا وهشًا.

طريقة التحضير



تحضير المكونات قبل البدء في إعداد البسكويت، احرص على أن تكون جميع المكونات جاهزة، وقم بتسخين الفرن إلى 180 درجة مئوية (350 درجة فهرنهايت). تحضير العجينة في وعاء كبير، اخفق الزبدة الطرية مع السكر حتى تحصل على خليط كريمي ناعم،يمكنك استخدام خلاط كهربائي لتسريع هذه العملية.

أضف البيض إلى الخليط واحدًا تلو الآخر، وامزج جيدًا حتى يتجانس الخليط بالكامل.

أضف الفانيليا إلى المزيج واخلط جيدًا. إضافة المكونات الجافة في وعاء آخر، اخلط الدقيق مع البيكنج بودر.

قم بإضافة مزيج الدقيق تدريجيًا إلى الخليط السابق وامزج جيدًا حتى تحصل على عجينة متجانسة.

بعد ذلك، أضف جوز الهند المبشور واخلطه مع العجينة حتى يتوزع جوز الهند بشكل متساوي. تشكيل البسكويت استخدم ملعقة صغيرة لتشكيل كرات صغيرة من العجينة وضعها على صينية خبز مبطنة بورق زبدة،يمكنك ضغط الكرات قليلاً لتسويتها إذا كنت تفضل الشكل المسطح. خبز البسكويت ضع الصينية في الفرن المسخن مسبقًا، واخبز البسكويت لمدة 12-15 دقيقة أو حتى يصبح لونه ذهبيًا ويبدأ في الاحتراق من الأطراف.

بعد الخبز، اترك البسكويت ليبرد على الصينية لمدة 5 دقائق، ثم انقله إلى رف سلكي ليبرد تمامًا. التقديم يمكنك تقديم بسكويت جوز الهند مع كوب من الشاي أو القهوة، أو كوجبة خفيفة مع الحليب للأطفال،كما يمكنك تزيين البسكويت بالشوكولاتة الذائبة أو رش القليل من جوز الهند المبشور الإضافي حسب الرغبة.

نصائح وتحذيرات



التخزين يُحفظ بسكويت جوز الهند في وعاء محكم الإغلاق في درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى أسبوع،إذا كنت ترغب في تخزينه لفترة أطول، يمكنك وضعه في الفريزر لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

بدائل المكونات يمكنك تجربة استبدال جوز الهند المبشور بجوز الهند المحمص للحصول على نكهة أكثر عمقًا،كما يمكنك استخدام بدائل السكر مثل العسل أو شراب القيقب إذا كنت تفضل ذلك.

إضافات لتجربة نكهات جديدة، يمكنك إضافة قطع الشوكولاتة أو المكسرات المفرومة إلى العجينة قبل الخبز.

بسكويت جوز الهند هو خيار لذيذ وسهل التحضير، ويستحق التجربة في أي وقت من السنة،استمتع بتحضيره وتناوله مع عائلتك وأصدقائك!

طريقة عمل بسكويت جوز الهند بطريقة سهلة



طريقة عمل البسكويت بدون إضافة البيض



يمكن تحضير بسكويت لذيذ ومقرمش بدون الحاجة لإضافة البيض باستخدام هذه الوصفة البسيطة،تعد هذه الوصفة مثالية للنباتيين أو لأولئك الذين يفضلون تجنب البيض،إليك كيفية تحضير البسكويت

المقادير



كوبان من الدقيق.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من عصير البرتقال (يمكن استبداله بالحليب).

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقتان كبيرتان من جوز الهند (اختياري).

طريقة التحضير



تحضير المكونات الجافة قم بنخل الدقيق جيدًا في وعاء عميق للتأكد من إزالة أي تكتلات.

أضف البيكنج بودر إلى الدقيق، ثم اترك الخليط جانبًا. خلط المكونات الرطبة في وعاء منفصل، ضع السكر والزيت،استخدم مضربًا يدويًا أو كهربائيًا لخلط الزيت والسكر حتى يتمازجوا جيدًا.

أضف عصير البرتقال إلى مزيج السكر والزيت،إذا كنت تفضل استخدام الحليب بدلاً من عصير البرتقال، يمكنك استبداله بنفس الكمية،كما يمكنك إضافة الفانيليا للحصول على نكهة أفضل. دمج المكونات أضف المكونات الجافة (الدقيق، البيكنج بودر) إلى المكونات الرطبة (الزيت، السكر، عصير البرتقال).

اخلط المكونات جيدًا باستخدام ملعقة خشبية أو ملعقة مطاطية حتى تحصل على عجينة متجانسة.

إذا كنت تستخدم جوز الهند، أضف ملعقتين كبيرتين منه إلى العجينة وامزج جيدًا. تبريد العجينة غطِ الوعاء بورق بلاستيكي أو غطاء، وضعه في الثلاجة لمدة لا تقل عن ربع ساعة،يساعد هذا العجينة على التماسك ويسهل تشكيلها. تشكيل البسكويت بعد أن ترتاح العجينة، أخرجها من الثلاجة وابدأ في تشكيل البسكويت،يمكنك استخدام قطاعة البسكويت للحصول على أشكال متنوعة، أو يمكنك تشكيلها يدويًا حسب رغبتك. خبز البسكويت سخن الفرن إلى درجة حرارة 180 مئوية (350 فهرنهايت).

حضر صينية خبز وادهنيها بالقليل من الزيت أو استخدم ورق الخبز لمنع الالتصاق.

رتب قطع البسكويت على الصينية، مع ترك مسافة صغيرة بين كل قطعة.

اخبز البسكويت في الفرن لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة، حتى يصبح لونه ذهبيًا ومقرمشًا. تبريد البسكويت بعد أن ينضج البسكويت، أخرجه من الفرن واتركه ليبرد على رف التبريد قبل تقديمه،سيساعد ذلك على الحفاظ على قوامه المقرمش.

نصائح إضافية



النكهات الإضافية يمكنك إضافة بعض النكهات مثل القرفة أو جوزة الطيب أو قشر البرتقال المبشور للحصول على طعم إضافي.

الحشوات يمكنك أيضًا تجربة إضافة قطع الشوكولاتة أو المكسرات إلى العجينة قبل الخبز لإضفاء لمسة خاصة على البسكويت.

تخزين البسكويت يحفظ البسكويت في علبة محكمة الإغلاق في درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى أسبوعين.

استمتع بالبسكويت المقرمش واللذيذ الذي حضرته بدون استخدام البيض!

طريقة عمل بسكويت جوز الهند والبرتقال



المقادير



1.5 كوب دقيق

0.5 كوب سكر بودر

0.75 كوب زبدة

1 ملعقة كبيرة نشا

قشر برتقال مبشور

0.5 كوب عصير برتقال طازج

2 ملعقة كبيرة جوز هند

طريقة التحضير



تحضير خليط الزبدة والسكر في وعاء عميق، ضعي السكر البودرة والزبدة.

باستخدام مضرب كهربائي، اخفقي المكونات جيدًا حتى يصبح الخليط كريميًا وسلسًا،يجب أن يكون القوام كثيفًا ومتماسكًا. إضافة المكونات الجافة أضيفي تدريجيًا الدقيق المبشور وقشر البرتقال إلى خليط الزبدة والسكر، مع الاستمرار في الخفق حتى تتداخل المكونات بشكل جيد.

أضيفي النشا واخلطي حتى تمتزج جميع المكونات وتصبح العجينة ناعمة ومتجانسة. تشكيل العجينة قومي بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة أو أشكال مفضلة، وضعيها على صينية خبز مدهونة بالقليل من الزيت أو مغطاة بورق زبدة.

دهن كل قطعة من البسكويت بعصير البرتقال الطازج ورشي عليها جوز الهند. خبز البسكويت سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ضعي صينية البسكويت في الفرن واخبزيها لمدة تتراوح بين 12 إلى 15 دقيقة، أو حتى يتحول لون البسكويت إلى الذهبي الفاتح.

راقبي البسكويت خلال الخبز لتجنب احتراقه. التبريد والتقديم بعد انتهاء الوقت، أخرجي البسكويت من الفرن واتركيه ليبرد على الرف حتى يصبح الجو معتدلًا.

انقلي البسكويت إلى طبق التقديم وقدميه مع الشاي أو القهوة.

نصائح لتحسين النتيجة



تجنب الإفراط في الخفق الخفق المفرط يمكن أن يؤدي إلى قوام قاسي للبسكويت،اخفقي فقط حتى تمتزج المكونات بشكل جيد.

تأكد من درجة حرارة الفرن قد تختلف درجات حرارة الأفران، لذا يفضل التحقق من نضج البسكويت مبكرًا قليلاً للتأكد من عدم احتراقه.

تخزين البسكويت يمكن تخزين البسكويت في علبة محكمة الإغلاق في درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى أسبوع.

اختيارات تقديم إضافية



التحلية يمكن تقديم البسكويت مع كوب من الشاي أو القهوة، أو حتى مع كوب من الحليب الدافئ.

التزيين إذا كنت تفضلين، يمكنك إضافة بعض السكر البودرة على وجه البسكويت قبل التقديم لتزيينه.

استمتعي بتجربة تحضير هذه الوصفة الشهية والبسيطة، التي تجمع بين نكهات جوز الهند المنعشة وعصير البرتقال الطبيعي.

طريقة عمل البسكويت باستخدام حليب جوز الهند



إليك وصفة بسيطة لتحضير بسكويت لذيذ باستخدام حليب جوز الهند، والتي تضفي نكهة مميزة وقوامًا هشًا على البسكويت،تابع الخطوات التالية للحصول على بسكويت شهي

المقادير



200 جرام دقيق (تقريبًا كوب وربع)

150 جرام سكر بودرة (حوالي 3/4 كوب)

2 بيضة

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

200 مل حليب جوز الهند (حوالي 3/4 كوب)

نصف كوب جوز الهند (مبشور)

رشة ملح (حسب الرغبة)

طريقة التحضير



تحضير المكونات قم بتسخين الفرن إلى 180 درجة مئوية (350 درجة فهرنهايت).

حضر صينية الخبز بتغطيتها بورق زبدة أو دهنها بقليل من الزيت ورشها بالدقيق. خلط المكونات الجافة في وعاء كبير، قم بخلط الدقيق، البيكنج بودر، ورشة الملح،يمكنك استخدام مضرب كهربائي لخفق المكونات الجافة بشكل جيد. خلط المكونات السائلة في وعاء آخر، اخفق البيض مع السكر البودرة باستخدام المضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط ناعمًا ومندمجًا بشكل جيد.

أضف حليب جوز الهند إلى الخليط، واستمر في الخفق حتى يتجانس. دمج المكونات أضف المكونات الجافة تدريجيًا إلى المكونات السائلة مع الاستمرار في الخلط،تأكد من خلطها جيدًا حتى تحصل على خليط ناعم. إضافة جوز الهند قم بإضافة جوز الهند المبشور إلى الخليط، واخلطه جيدًا حتى يتوزع بشكل متساوي. تشكيل البسكويت استخدم ملعقة صغيرة أو أدوات تشكيل البسكويت لتشكيل العجينة على شكل كرات أو أي شكل تفضله،ضع قطع البسكويت على صينية الخبز مع ترك مسافة بين كل قطعة وأخرى لتفادي الالتصاق. الخبز ضع الصينية في الفرن المسخن مسبقًا،اتركها تُخبز على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة حوالي 15 دقيقة، أو حتى يصبح لون البسكويت ذهبيًا خفيفًا. التبريد بعد أن يكتمل خبز البسكويت، أخرج الصينية من الفرن واتركها لتبرد على رف سلكي قبل تقديمها.

نصائح



التحقق من النضج استخدم عود خشبي أو سكين للتحقق من نضج البسكويت،إذا خرج العود نظيفًا عند إدخاله في وسط قطعة البسكويت، فإنها قد نضجت.

تخزين البسكويت يمكن تخزين البسكويت في وعاء محكم الإغلاق في درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى أسبوعين،يمكنك أيضًا تجميده في كيس مخصص للتجميد لفترة أطول.

استمتع بتحضير هذا البسكويت الرائع مع كوب من الشاي أو القهوة، فهو خيار ممتاز للحلويات الخفيفة أو وجبات العشاء الخفيفة.

طريقة عمل بسكويت جوز الهند الصيامي



إليك طريقة مفصلة لتحضير بسكويت جوز الهند الصيامي، مع إضافة بعض النصائح لتحسين النكهة والملمس

المكونات



1 ½ كوب دقيق (يمكن استخدام دقيق القمح الكامل للحصول على قيمة غذائية أعلى)

1 كوب زبدة نباتية (مارجرين، تأكدي من أنها خالية من منتجات الألبان إذا كنت تتبعين نظامًا صياميًا)

1 كوب سكر بودرة (يمكن استبداله بسكر جوز الهند أو أي بديل آخر إذا كنت تفضلين)

½ كوب جوز هند ناعم (يمكن تحميصه قليلاً لإضافة نكهة أقوى)

ملعقة صغيرة فانيليا (يمكن استخدام مستخلص الفانيليا الطبيعي للحصول على نكهة أفضل)

رشة ملح (حسب الرغبة)

طريقة التحضير والتجهيز



تحضير المكونات تأكدي من أن جميع المكونات في درجة حرارة الغرفة، خاصة الزبدة النباتية، لسهولة الخلط. خفق الزبدة والسكر في إناء عميق، ضعي الزبدة النباتية والسكر البودرة،استخدمي مضربًا كهربائيًا لخلط المكونات حتى يصبح الخليط ناعمًا وكريميًا،يمكنك البدء بسرعة منخفضة ثم زيادة السرعة تدريجيًا. إضافة النكهات أضيفي الفانيليا ورشة الملح إلى الخليط واستمري في الخفق حتى تتوزع النكهات جيدًا. دمج جوز الهند أضيفي جوز الهند الناعم إلى الخليط وقلبي جيدًا حتى يتوزع بالتساوي. تحضير العجينة أضيفي الدقيق تدريجياً إلى الخليط، مع التحريك برفق حتى يتكون لديك عجينة طرية وهشة،إذا كانت العجينة لزجة جدًا، يمكنك إضافة كمية قليلة من الدقيق حتى تتماسك. تبريد العجينة غلفي العجينة بورق بلاستيكي وضعيها في الثلاجة لمدة ساعة تقريبًا،يساعد التبريد على جعل العجينة أكثر سهولة في التشكيل. تشكيل البسكويت سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

قومي بفرد العجينة بين ورقتين من الزبدة لتجنب التصاقها،استخدمي قطاعات البسكويت أو يديك لتشكيل قطع البسكويت حسب الشكل الذي تفضلينه. الخبز رصي قطع البسكويت على صينية خبز مدهونة بكمية قليلة من الزيت ومغطاة برشة دقيق.

اخبزي البسكويت في الفرن المسخن مسبقًا لمدة 15 دقيقة تقريبًا، أو حتى تصبح الحواف ذهبية اللون،تأكدي من عدم تركها في الفرن لفترة طويلة حتى لا تجف. تزيين البسكويت بعد إخراج البسكويت من الفرن، اتركيه ليبرد قليلًا ثم رشي عليه السكر البودرة إذا رغبتِ في ذلك،يمكن أيضاً استخدام سكر جوز الهند كبديل. التقديم ضعي البسكويت على طبق تقديم وارفعيه ليبرد تمامًا قبل تقديمه،يمكن تخزين البسكويت في علبة محكمة الإغلاق للحفاظ على طراوته.

نصائح إضافية



تحسين القوام لتحسين قوام البسكويت، يمكن إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز إلى الدقيق لزيادة هشاشته.

نكهات إضافية يمكن إضافة نكهات إضافية مثل القرفة أو جوزة الطيب لتعزيز طعم البسكويت.

التخزين يمكن تخزين البسكويت في وعاء محكم الإغلاق في مكان جاف لمدة تصل إلى أسبوعين.

بهذه الطريقة، ستحصلين على بسكويت جوز الهند الصيامي الهش واللذيذ، الذي يمكنك الاستمتاع به مع العائلة والأصدقاء،بالصحة والعافية!