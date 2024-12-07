ولي عهد البحرين: تنمية كافة أوجه العمل مع الكويت.. لِمستويات أكثر تكاملاً...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 ديسمبر 2024 02:28 مساءً - استقبل ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وزير الخارجية عبد الله اليحيا وذلك بمناسبة زيارته والوفد المرافق إلى العاصمة البحرينية للمشاركة بفعاليات منتدى حوار المنامة 2024.

ونقل الوزير اليحيا في مستهل اللقاء وفق بيان لوزارة الخارجية أطيب تحيات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد إلى ملك البحرين الملك حمد بن عيسى وإلى ولي العهد البحريني وشعب مملكة البحرين الشقيق وصادق التمنيات بأن تنعم المملكة بالمزيد من التطور والازدهار ودوام التقدم والرخاء.

وتم خلال اللقاء استعراض أواصر الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والتأكيد على الحرص المشترك لمواصلة تنمية كافة أوجه العمل الثنائي والدفع به نحو مستويات أكثر تكاملا وشمولا بما يسهم في تحقيق التطلعات المشتركة ويعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما الشقيقين.

كما تم استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك.

علاقات متينة

وأكد ولي العهد البحريني عمق الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية المتينة التي تربط المملكة ودولة الكويت وتاريخها الممتد من التعاون والتنسيق والشراكة في كافة المجالات.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أشار ولي العهد البحريني إلى ما تشهده مسارات العلاقات البحرينية - الكويتية من تقدم وتميز متواصل في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة وسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

وأكد الحرص المشترك على مواصلة تنمية كافة أوجه العمل الثنائي بين البحرين والكويت والدفع به نحو مستويات أكثر تكاملا وشمولا والبناء على ما تحقق من تنسيق وتعاون على كافة الأصعدة بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة ويعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين.