تفسير الحناء في المنام وضع الحنه في الحلم

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هند السوليه - الرياض - تفسير الحناء في المنام دراسة تحليلية

تفسير الحناء في المنام دراسة تحليلية

تعتبر رؤية الحناء في المنام من الرموز المحملة بالمعاني والدلالات التي تعكس الفرح والسعادة والستر،تشير رؤية المرأة لنفسها وهي تضفي الحناء على شعرها إلى بشرى سارة تتعلق بستر الله لها في أمور تخشى الكشف عنها، وذلك بشرط أن تتوب إلى الله بتوبة نصوحة،

إن وضع الحناء على الشعر في المنام يعد رمزًا قويًا للستر من الفضائح، وقد يدل على قدوم الفرح وزوال الهموم في حياة المرأة،وعلى صعيد آخر، فإن رؤية الحناء على اليدين أو القدمين تعكس دلالات إيجابية، حيث تشير إلى سعادة قريبة وزوال الهموم.

أما بالنسبة للرجال والنساء الذين يشاهدون الحناء على أطراف أصابعهم، فإن ذلك يرمز إلى عبادة خالصة وكثرة التسبيح، وقد تكون دعوة للعودة إلى الدين والتوبة لنيل رضا الله،وفي حال رأت المرأة أن يديها مخضبتين بالكامل بالحناء دون أي نقوش، فهذا يشير إلى تحسن العلاقة بينها وبين زوجها، بمعنى أن الزوج سيسعى لتحسين معاملته وحبه لزوجته، خاصةً في حالة المتزوجات والحوامل.

من جهة أخرى، إذا رأت امرأة أنها ترفض وضع الحناء على يديها، فإن ذلك يعكس عدم اهتمام زوجها ورعايته لها،وفيما يتعلق بالحناء في منام المرأة العزباء، فإن ذلك يعد بشرى لها بالستر أو بالاستجابة لأمر تترقبه،فإذا كانت تتطلع إلى وظيفة، فإنها ستحصل عليها، وإذا كانت ترغب في الزواج، فإنها ستجد شريك حياتها ولكن بالطرق التقليدية المعروفة حاليًا.

وبالنسبة للحامل التي ترى في حلمها أنها تصبغ شعرها بالحناء، فإن ذلك يشير إلى السعادة والفرح في حياتها وسهولة فترة الحمل والولادة،بينما رؤية إزالة الحناء من الشعر في منام الحامل قد تعكس مشكلات وهموم وآلاماً في حياتها.

وفيما يتعلق بالرجل الذي يرى نفسه وهو يضع الحناء على شعره، فإن ذلك يعتبر دلالة على قدوم أخبار مفرحة وتحسن في أوضاعه المعيشية،وإذا قام الرجل بصبغ شعره فقط دون لحيته، فذلك يدل على أمانة يجب عليه الوفاء بها،أما من يرى أنه يقوم بصبغ لحيته في المنام، فهذا يشير إلى اتباعه لسنن النبيين.

كما أن صبغ اللحية والشعر معًا بالحناء قد يرمز إلى تقلد الرجل لمنصب مهم، لكن يجدر به أن يتحلى بالأمانة والع fairness في إدارته،وفي حال كان غير جدير بهذا المنصب، فقد يتعرض للعزل.

وتعكس رؤية الرجل لزيادة الصبغة بالحناء توليه حكم الناس، حيث إذا كان عادلاً، سيحبونه ويؤازروه، أما إذا كان ظالمًا، فسيعزله الشعب،كما أن رؤية الرجل لشخص يقوم بوضع الحناء على شعره ولحيته تشير إلى أن هذا الشخص سيظهر بمظهر الصالح الأمين أمام الناس، ولكن قد ينكشف زيفه ويظهر على حقيقته في المستقبل القريب.