رئيس دولة الإمارات العربية يصل الكويت في زيارة دولة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 نوفمبر 2024 01:38 مساءً - وصل إلى البلاد صباح اليوم، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له في زيارة دولة.وكان على رأس مستقبلية على أرض المطار أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ صباح الخالد.

كما كان في استقباله رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، ووزير الخارجية عبدالله اليحيا وكبار المسؤولين بالدولة.وقد قام سرب من الطائرات الحربية الكويتية بمرافقة طائرة سموه فوق الأجواء الكويتية.

ويرافقة وفد رسمي يضم كلا من نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وممثل الحاكم في منطقة الظفرة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان وعدد من كبار المسؤولين بحكومة الإمارات العربية المتحدة.

وقد أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في المطار الأميري.

وعند الوصول إلى منصة الشرف تم عزف السلام الوطني لكلا البلدين ثم قام باستعراض طابور حرس الشرف، بعدها تفضل بمصافحة عدد من كبار المسؤولين بالحكومة الكويتية، كما قام صاحب أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمصافحة أعضاء الوفد الرسمي المرافق له.

ولدى خروج الموكب الرسمي المقل للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمعية أمير دولة الكويتالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح من المطار الأميري اصطف على جانبي الطريق مجموعة من الأطفال رافعين أعلام البلدين مرددين العبارات الترحيبية بسموه، وعند وصول الموكب الرسمي إلى قصر بيان أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة ترحيبا بقدوم سموه، وقد حلقت المروحيات العسكرية رافعة أعلام البلدين، واصطفت مجموعة من الخيالة وعدد من الفرق الفنية الشعبية حيث قامت بتأدية لوحات فنية تراثية ترحيبا بقدوم سموه.