ارتفاع شهداء مجزرة الاحتلال في بيت لاهيا إلى 87 شهيدًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أكتوبر 2024 03:32 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء المجزرة التي نفذها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين في مشروع بيت لاهيا، الليلة الماضية، 87 شهيدًا وأكثر من 40 إصابة، بينها حالات حرجة للغاية.

وذكرت الوزارة، في بيانٍ، أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 84 شهيدًا، و158 إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت أن أعداد الشهداء في قطاع غزة سجل ارتفاعًا جديدًا وصل إلى 42603، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 99795 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، موضحة أنّ عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى فتح المزيد من الطرق المؤدية إلى قطاع غزة لتوصيل المساعدات

دعت الأمم المتحدة اليوم الأحد إسرائيل إلى فتح المزيد من الطرق المؤدية إلى قطاع غزة لتسهيل توصيل المساعدات إلى السكان.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية(أوتشا) على منصة التواصل الاجتماعي/إكس/ "في غزة لا يمكننا أن ننفذ عملية إنسانية على النطاق المطلوب مع وجود عدد قليل من نقاط العبور غير الموثوق بها ومن الصعب الوصول إليها".

ودعا المكتب إلى فتح العديد من الطرق للإمدادات والخدمات المهمة.

وشنت القوات الإسرائيلية هجوما جديدا ضد حماس، في شمال قطاع غزة، قبل أسبوعين. ومنذ ذلك الحين، أبلغت منظمات الإغاثة عن الجوع الشديد والظروف الكارثية ، التي يعيشها السكان المدنيون ودعت إسرائيل إلى فتح طرق تسيطر عليها إلى المنطقة.

وزير الخارجية الأردني يبحث في سوريا تطورات الأوضاع بالمنطقة

نقل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي اليوم الأحد رسالة من الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس السوري بشار الأسد حول جهود حل الأزمة السورية.

وذكرت قناة المملكة الأردنية أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السوري الوزير الصفدي، الذي ينقل رسالة شفوية من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حول جهود حل الأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها، وعدداً من القضايا الثنائية والأوضاع في المنطقة.

ووصل الصفدي،اليوم، إلى دمشق في زيارة رسمية حيث أجرى مباحثات موسعة مع وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام الصباغ.

ووفق القناة ، ركزت المحادثات على جهود حل الأزمة السورية وقضية اللاجئين، ومكافحة تهريب المخدرات، إضافةً إلى التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة وجهود إنهائه.