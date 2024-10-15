رئيس مجلس الوزراء الكويتى يتوجه إلى بروكسل لترؤس وفد الكويت في القمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:32 مساءً - توجه ممثل أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله والوفد المرافق له اليوم إلى بلجيكا لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في القمة المشتركة الأولى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي المقرر عقدها في العاصمة بروكسل.

وكان في وداعه على أرض مطار الكويت الدولي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل.