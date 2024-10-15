طهران: سنرد دون تردد على أي اعتداء في الوقت والمكان المناسبين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 10:30 صباحاً - أكدت الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أنها سترد على أي اعتداء في الوقت والمكان المناسبين دون أي تردد، مُشيرة لامتلاكها قدرة فائقة في الدفاع عن سيادتها، وأنها لم تبدأ يومًا بالحرب ضد أي دولة.

وقالت المُتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي، إن "طهران ليست مستعدة أبدًا لمبادلة مصالحها الوطنية بأي شيء آخر"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم".

وأضافت أنه من الضروري أن نعلن هنا أنه "لا تمزحوا مع إيران بأي شكل من الأشكال؛ لأن ما حدث في الوعد الصادق 2 كان جزءًا صغيرًا من قوة إيران".

وتابعت، "إيران مستعدة لأي رد إذا لزم الأمر، ولن نتوانى عن المصالح الوطنية بأي شكل من الأشكال، وكما قال قائد الثورة، لن نتسرع ولن نتردد في الرد".

وأضافت، سنرد في أي وقت وفي أي مكان مطلوب، ويجب أن يعلم العالم أن إيران لم ولن تبدأ الحرب أبدًا، وأنها عازمة على الدفاع عن نفسها.

وأكدت "مهاجراني" أن الإبادة الجماعية في غزة هي مأساة إنسانية واسعة النطاق وأن بلادها تبذل قصارى جهدها للتخفيف من معاناة سكان غزة وجنوب لبنان.

وأضافت أن طهران تدعم أي مقترح للسلام، يؤدي إلى تحسين أوضاع المنطقة، ومن المؤكد أن إيران ستبذل جهودًا فعّالة لتحقيق السلام.