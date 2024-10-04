غارة للاحتلال تستهدف محيط معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 4 أكتوبر 2024 07:29 صباحاً - استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي محيط معبر المصنع الحدودي بين سوريا ولبنان، وبحسب وسائل الإعلام اللبنانية توقفت حركة السير تمامًا، إذ تم استهداف طريق المصنع بصاروخين.

وشنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق مختلفة الضاحية الجنوبية لبيروت، فجر اليوم الجمعة، وشمل الهجوم 11 غارة.

كما شنّ ضربات على منطقة البقاع استهدفت 4 مبانٍ بداخلها قيادي في حزب الله اللبناني، وفق وسائل إعلام عبرية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 37 شهيدًا و151 جريحًا في حصيلة الغارات الإسرائيلية الخميس، تضمنت 19 شهيدًا و52 جريحًا في محافظة النبطية، و5 شهداء و37 جريحًا، في محافظة الجنوب، وشهيدين و14 جريحًا في محافظة البقاع، و9 جرحى في محافظة بعلبك الهرمل، وشهيدين و15 جريحًا في محافظة جبل لبنان.

وكشف حزب الله، أنه نفذ طوال الساعات الماضية، 28 عملية عسكرية متنوعة الأهداف، من تصدٍ لمحاولات التقدم الفاشلة لقوات الاحتلال باتجاه بعض القرى الحدودية في جنوب لبنان، إلى استهداف ثكنات ومواقع عسكرية وبساتين ومنازل المستوطنات على طول الحافة الأماميّة قبالة القرى اللبنانية الجنوبية، ثم قصف مستوطنات وأهداف عسكرية في شمال إسرائيل.