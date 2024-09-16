مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 سبتمبر 2024 12:35 مساءً - اقتحم مستوطنون، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت محافظة القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتواصل قوات الاحتلال حصارها للمسجد الأقصى، منذ السابع من أكتوبر الماضي، من خلال تقييد دخول المصلين، وعبر تشديد إجراءاتها عند أبوابه ووضع السواتر الحديدية وتوقيف الوافدين إليه عرقلة دخولهم.

يذكر أن أكثر من 46293 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى، في الفترة ما بين السابع من أكتوبر الماضي والثامن من سبتمبر الجاري.