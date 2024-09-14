دوت الخليج -

الذهب يخترق مستويات قياسية جديدة

قفزت أسعار الذهب، اليوم متجاوزة مستويات مرتفعة قياسية، إذ حفزت التدفقات النقدية وضعف الدولار زخم ارتفاع الأسعار الذي زاد حالة التفاؤل حيال اقتراب مجلس الاحتياطي الاتحادي من خفض أسعار الفائدة. الذهب يخترق مستويات قياسية جديدةقفزت أسعار الذهب، اليوم متجاوزة مستويات مرتفعة قياسية، إذ حفزت التدفقات النقدية وضعف الدولار زخم ارتفاع الأسعار الذي زاد حالة التفاؤل حيال اقتراب مجلس الاحتياطي الاتحادي من خفض أسعار الفائدة. وجرى تداول الذهب في المعاملات الفورية عند مستويات قياسية وصعد 0.9 بالمائة إلى 2582.04 دولارًا للأوقية. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 بالمائة إلى 2610.70 دولارات، فيما تراجع مؤشر الدولار 0.4 بالمائة. وصعد البلاديوم اثنين بالمائة إلى 1067.43 دولارا وقفز نحو 17 بالمائة حتى الآن هذا الأسبوع، فيما ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.3 بالمائة إلى 30.61 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 2.4 بالمائة إلى 1000.57 دولار.

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