بالصواريخ.. حزب الله يعلن استهداف 4 مواقع عسكرية إسرائيلية على حدود لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 سبتمبر 2024 05:29 مساءً - أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الاثنين، أنه استهدف 4 مواقع عسكرية تابعة لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقال حزب الله عبر قناته على تليجرام، إنه دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:55 من بعد ظهر اليوم الاثنين، موقع زبدين في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وأضاف حزب الله أنه استهدف أيضا، موقع الرمثا في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

كما قال حزب الله إنه استهدف مستعمرات عين ‏يعقوب وجعتون ويحيعام بصليات من صواريخ الكاتيوشا، مشيرا إلى أن هذا ردا على ‏اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل وخصوصًا الاعتداء صباح ‏اليوم على بلدة الناقورة.

وذكر حزب الله أنه استهجف أيضا انتشارًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في ‏مرتفع عداثر بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وفي فجر اليوم الاثنين، أعلن حزب الله في لبنان، أنه استهدف موقعين عسكريين تابعين لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقال حزب الله عبر قناته على تليجرام، إنه دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته، وردًا ‏على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الإثنين، مبنى يستخدمه جنود الاحتلال الإسرائيلي في ‏مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

كما قال حزب الله إنه استهجف أيضا مبنى يستخدمه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بالأسلحة ‏المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.‏