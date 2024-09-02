شولتز: وقف إطلاق النار فى قطاع غزة هو السبيل الوحيد لإطلاق سراح...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 سبتمبر 2024 06:35 صباحاً - دعا المستشار الألمانى أولاف شولتز، إلى وقف إطلاق النار فى قطاع غزة واصفا إياه بأنه السبيل الوحيد لإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.

وكتب المستشار الألمانى - فى منشور على صفحته الشخصية على منصة x للتواصل الاجتماعى- "إن الأخبار عن الرهائن الستة الذين عُثر عليهم مقتولين فى قطاع غزة تملؤنا بالحزن والغضب".

وأضاف أنه "وفى الوقت نفسه، أصبح من الواضح أن وقف إطلاق النار -الذى يمهد الطريق لإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس - يتعين أن يكون على رأس الأولويات الآن" و"ينبغى أن تتراجع الاعتبارات الأخرى".

كان جيش الاحتلال الإسرائيلى، قد أعلن العثور على جثث 6 من الرهائن لدى حركة حماس، بعد أن كان يُعتقد أنهم ما يزالون أحياء.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاجارى- فى مؤتمر صحفى- إن "التقييم الأولى يشير إلى أن الرهائن الست الذين استعيدت جثثهم قتلوا على يد حماس قبل وقت قصير من وصول القوات".