اشتباكات عنيفة بين فصائل فلسطينية والاحتلال خلال اقتحام طولكرم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 أغسطس 2024 07:32 صباحاً - أعلنت فصائل فلسطينية، اليوم الخميس، خوضها اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم طولكرم في محاور القتال المختلفة.

وأضافت أنَّ قوات الاحتلال أطلقت قذائف "أنيرجا" تجاه أحد المنازل، ما تسبب في إشتعال النيران فيه، ولم يعرف أنّ كان هناك إصابات في صفوف المواطنين بسبب الحصار المشدد ومنع الإسعاف من دخول المخيم.

وأشارت إلى أنَّ قوات الاحتلال تطلق النار بشكل عشوائي تجاه كل ما يتحرك في المخيم، وتحديدًا في حارة مربعة حنون، في الوقت الذي تواصل فيه نشر آلياتها في شوارع المدينة ومحاصرة مستشفيي الشهيد ثابت ثابت الحكومي والإسراء التخصصي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بدأت فجر أمس الأربعاء، عدوانًا واسعًا على جنين وطوباس وطولكرم، أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيًا وإصابة 26 آخرين، واعتقال 30 على الأقل، وتدمير كبير في البنى التحتية.

وشاركت في العدوان المتواصل على شمال الضفة الغربية، طائرات مروحية ومُسيّرات، وعدد كبير من الآليات العسكرية المعززة بالجرافات، وفرضت قوات الاحتلال حصارًا على المدن الثلاثة، كما أعاقت عمل فرق الإسعاف بشكل متعمد، ومنعتها من الوصول إلى المصابين في الأماكن التي استهدفتها.