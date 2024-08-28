مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً

مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاًغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4720.24 نقطة مرتفعا 29.1 نقطة وبنسبة 0.62 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4691.12 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 4.472 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 32.4 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 3.377 مليون ريال عماني.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.170 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 24.51 مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في البورصة 746 ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته 16.69 بالمائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين مليونا و77 ألف ريال عماني أي ما نسبته 24.07 بالمائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني 330 ألف ريال عماني وبنسبة 7.38 بالمائة.