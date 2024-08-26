أمير دولة الكويت للوزراء الجدد: وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وتطوير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 أغسطس 2024 01:28 مساءً - استقبل امير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان، صباح اليوم الاثنين، وبحضور ولي العهد الشيخ صباح الخالد.

استقبل أمير دولة الكويت الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، حيث قدم الوزراء كلا من: خليفة عبدالله ضاحي العجيل العسكر وزيرا للتجارة والصناعة وعبداللطيف حامد حمد المشاري وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الإسكان والدكتور نادر عبدالله محمد الجلال وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي ووزيرا للتربية بالوكالة ونوره سليمان سالم الفصام وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار حيث أدوا اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.

هذا وقد زودهم أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد بتوجيهاته السامية على أهمية تضافر الجهود ووضع مصلحة الوطن دائما فوق كل اعتبار والعمل على تطوير الأداء الحكومي لتحقيق كافة الإنجازات والأهداف للسير على طريق التنمية ومواجهة التحديات لتلبية آمال المواطنين وتطلعاتهم ووضع الحلول العملية لكافة القضايا بما يعود بالخير والمنفعة على الجميع.

متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد لتحقيق كل ما نتطلع إليه من رقي وازدهار لوطننا الحبيب.

وقد عبر رئيس مجلس الوزراء عن بالغ الشكر والتقدير للثقة الغالية من من سيادته والتوجيهات السامية لبذل المزيد من الجهود للوصول إلى الأهداف المشتركة من أجل الوطن والمواطن والسير على تحقيق العدل بتطبيق القانون.

حضر مراسم أداء القسم كبار المسؤولين بالدولة.