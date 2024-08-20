الوزراء الفلسطيني يجدد مطالبته بضغط دولي أكبر لوقف العدوان على غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 06:31 مساءً - جدد مجلس الوزراء الفلسطيني مطالبته بضغط دُوَليّ أكبر لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والاستجابة الطارئة لتوفير الخِدْمَات الأساسية وإعادة البنية التحتية لأهالي القطاع، وتحقيق الاستقرار وتوفير مقومات الحياة الكريمة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن مجلس الوزراء أكد - خلال جِلسة للحكومة اليوم الثلاثاء - ضرورة الوحدة الوطنية أكثر من أي وقت مضى، خصوصا مع استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة وما نتج عنها، وما تحتاج إليه المرحلة القادمة من جهود كبيرة للإغاثة، ومن ثم إعادة الإعمار، وإعادة الحياة من جديد إلى القطاع، واستئناف الجهود المشتركة لتجسيد دولة فلسطين على جميع الأراضي الفلسطينية.

ونوه المجلس بأنه تم إحراز تقدم كبير في العمل على إعداد الإطار العام لخطة إعادة إعمار غزة والضفة، وإطلاق برنامَج كبير للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع البنك الدُّوَليّ والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما يجري حاليًا إعداد الخطط التفصيلية للقطاعات المختلفة، مؤكدًا ضرورة توسيع عمليات الإغاثة العاجلة والإنعاش المبكر بشكل كبير بما في ذلك استعادة الخِدْمَات الأساسية مثل: المياه، والخدمات الصحية، وخدمات الكهرباء، والصرف الصحي، والتعليم، وإزالة الأنقاض، وتوفير المأوى المؤقت، ودعم سبل العيش والإنعاش والتمكين الاقتصادي.

وأكد المجلس استمرار جهوده في قطاع غزة في جميع الأوقات دون انقطاع، وأن طواقمه من أطباء ومعلمين وطواقم إغاثة وطواقم فنية للمياه والكهرباء والاتصالات وغيرها متواجدة في القطاع، وتمارس عملها في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدًا استمرار الجهود لإغاثة أهالي القطاع، وصولا إلى إعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة.