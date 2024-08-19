الدولار عند أدنى مستوى في 7 أشهر

الدولار عند أدنى مستوى في 7 أشهرهبط الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر اليوم، وسجل تراجعا قويا مقابل الين وسط توقعات المتعاملين بأن يظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر يوليو تفائلا إيجابيا.

ومن المرجح أن يكون خطاب جيروم باول رئيس البنك المركزي يوم الجمعة المقبل، المحرك الرئيس لتحركات العملات هذا الأسبوع، والذي سيشهد أيضا صدور بيانات التضخم من كندا واليابان إلى جانب قراءات لمؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، إلى 102.11،ومقابل الين، انخفض الدولار الأمريكي بأكثر من واحد بالمائة إلى 146.01، بعد التراجع في وقت سابق من الجلسة دون مستوى 146 ينا.

وتداول اليورو في أحدث تعاملات عند 1.1043 دولار، متجها نحو أعلى مستوى في أكثر من سبعة أشهر عند 1.10475 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

وصعد الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في شهر عند 1.2960 دولار في وقت سابق من الجلسة، وتداول في أحدث التعاملات عند 1.2957 دولار.

كما سجل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي أعلى مستوياتهما في شهر عند 0.6694 دولار و0.6086 دولار على الترتيب.