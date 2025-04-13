أخبار اليمن : 50944 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

50944 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبرارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 50944 شهيدا، و116156 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها اليوم، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 11 شهيدا، بالإضافة إلى 111 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ تجدد العدوان الإسرائيلي على القطاع في 18 مارس الماضي، بلغت 1574 شهيدا و4115 مصابا، مشيرة إلى وجود عدد من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي، منذ 18 مارس الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين، حيث استمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، ما أوقع شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.