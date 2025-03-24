أخبار اليمن : لإحباطهم عملية تهريب كبيرة.. تكريم موظفي مركز نهم الجمركي

لإحباطهم عملية تهريب كبيرة.. تكريم موظفي مركز نهم الجمركيكرّم رئيس مصلحة الجمارك المهندس عادل مرغم، موظفي مركز نهم الجمركي الذين أحبطوا الأربعاء الماضي عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات تزيد عن 207 كيلوجرام.

وفي التكريم، أشاد المهندس مرغم بالجهود التي يبذلها رجال الجمارك في جميع المكاتب والمراكز الجمركية.

وتطرق إلى الادوار المهمة التي يضطلع بها موظفو الجمارك في جميع المنافذ، لأنهم يمثلون خط الدفاع الأول للمجتمع في مختلف المجالات الصحية والأمنية والاقتصادية.

وأشار إلى أن نجاح رجال الجمارك في مركز نهم وتمكنهم من تحقيق الضبطية النوعية لكمية المخدرات، يعكس مستوى الخبرة والكفاءة التي وصل إليها رجال الجمارك والضابطة والحس الأمني لقدراتهم في اكتشاف وضبط المخدرات المهربة وهي مخفية من قبل عصابات التهريب.

ولفت رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن الضابطة الجمركية حققت مؤخرًا العديد من الضبطيات المهمة وشكلت ومعها كافة الجهات المعنية سياجًا منيعًا لمنع محاولات تهريب المخدرات والسلع والأدوية منتهية الصلاحية وغير القابلة للاستخدام الآدمي.

وأكد أن المصلحة تعمل بكل قدراتها وعبر فرسان الجمارك المنتشرين في المكاتب والمراكز الجمركية لمنع ظاهرة التهريب والحد منها، معبرًا عن شكره للفريق المتميز الذي استطاع كشف كمية المخدرات رغم إخفائها بطرق يصعب اكتشافها.

بدوره عبر مدير مركز نهم الجمركي عيسى قريع، عن تقديره لرئيس المصلحة على التكريم الذي يشجع الجميع على بذل مزيد من الجهود لتطوير العمل ومحاربة التهريب.

وأكد أن المركز لن يدخر جهدًا في تأدية مهامه الوطنية في ظل ما يحظى به من دعم واهتمام ومتابعة من قبل رئيس المصلحة.

إلى ذلك اطّلع رئيس مصلحة الجمارك ومعه رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص على سير العمل في المركز على ضوء التحولات والقفزات النوعية للخدمات التي تقدمها المصلحة في مجال تسهيل وتبسيط الإجراءات.

كما تم الاطلاع على كمية الأدوية المهربة التي تم ضبطها يوم أمس وهي مخفية على متن قاطرة قادمة من مناطق سيطرة المرتزقة وشملت 28 ألفً و670 شريطًا.

رافقه خلال الزيارة مدير الشؤون الادارية والأمن الجمركي محمد الجبري وعدد من المختصين بالمصلحة.

