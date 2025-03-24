أخبار اليمن : الاحتلال يغتال قيادياً في حماس

الاحتلال يغتال قيادياً في حماس
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اغتيال القيادي إسماعيل برهوم عضو المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة، وذلك إثر قصف صهيوني لأحد أقسام مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.
وقالت الحركة، في بيان إن برهوم، "ارتقى شهيدا إثر جريمة اغتيال صهيونية جبانة، استهدفته عبر قصفه في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، أثناء تلقيه العلاج".
وأضافت أن "استهداف القائد برهوم، وهو يتلقى العلاج داخل أحد أقسام المستشفى، جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الإرهابي الحافل باستباحة المقدسات والأرواح والمرافق الصحية، وتؤكد من جديد استخفافه بكل الأعراف والمواثيق الدولية، ومُضيّه في سياسة القتل الممنهج بحق شعبنا وقياداته".
واعتبرت الحركة أن قصف المستشفى يمثل "تصعيدا خطيرا في جرائم الحرب الصهيونية بحق شعبنا، وانتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية".
وأكدت أن جرائم الاحتلال لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة درب المقاومة والجهاد حتى التحرير والعودة.
وكانت حماس، أعلنت، فجر أمس الأحد، استشهاد عضو مكتبها السياسي والنائب في المجلس التشريعي، صلاح البردويل، بغارة إسرائيلية استهدفت خيمته في مواصي خانيونس.
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