أخبار اليمن : 660 ألف طفل في غزة خارج التعليم

660 ألف طفل في غزة خارج التعليم
كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عن أن نحو 660 ألف طفل في غزة لا يزالون خارج المدارس، مشيرة إلى أن 88 بالمئة من المدارس في القطاع مدمرة.
وذكرت الأونروا في منشور عبر منصة "إكس"، اليوم، "أن هناك تقارير تفيد بأن الحرب الإسرائيلية على غزة أدت إلى مقتل أكثر من 14 ألفا و500 طفل".
وأضافت أن التعليم هو شريان الحياة للاستقرار ومستقبل جميع الأطفال في غزة، ولكن مع تضرر 88 بالمئة من المدارس، فإن التحديات هائلة، مشيرة إلى أنها تعمل على توفير إمكانية الوصول إلى أنشطة التعلم والترفيه ودعم الصحة العقلية.
من جانبها قالت جولييت توما مديرة التواصل والإعلام في وكالة "الأونروا"، إن موظفي الوكالة يعملون على مدار الساعة لتقديم الإغاثة الإنسانية التي لا غنى عنها للاجئي فلسطين.
وأشارت إلى أنه وبينما يمثل وقف إطلاق النار في غزة بارقة أمل، تواجه الوكالة عقبات كبيرة على رأسها قانون اعتمده الكنيست الإسرائيلي من شأنه وقف عمل الوكالة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وكانت الأونروا، أكدت أمس، أنه منذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بدأ الفلسطينيون في العودة لمنازلهم، مضيفة أن معظم المنازل إما مدمرة أو غير صالحة للسكن، نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية التي دامت أكثر من 15 شهرا.
وذكرت الأونروا، أنه رغم التحديات الهائلة والظروف المزرية، تعمل على دعم الفلسطينيين في غزة بالطعام، وغيره من المساعدات المنقذة للحياة.
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