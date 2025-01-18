أخبار اليمن : "اشتداد الصقيع".. تحذير عاجل من الأرصاد

"اشتداد الصقيع".. تحذير عاجل من الأرصادتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة مع إمكانية تشكل الصقيع (الضريب) على أجزاء منها.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة في صحارى حضرموت وشبوة ومرتفعات محافظات إب، تعز، الضالع، لحج وأبين وجنوب مأرب وغرب الجوف.

بينما تكون الأجواء باردة نسبياً في مرتفعات حجة، المحويت وريمة.

وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي: عمران: 00.5، ذمار: 00.6، البيضاء: 00.8، صنعاء: 02.0، إب: 06.7، سيئون: 06.8، تعز: 08.8 درجات مئوية.

وحذر المواطنين في المرتفعات الجبلية والصحاري خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر من الأجواء الباردة.

ونصح المركز المزارعين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المزروعات من آثار البرودة الشديدة، وكذلك رعاة الماشية ومربي النحل والدواجن حفاظا عليها.