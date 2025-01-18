أخبار اليمن : "ذو الفقار يدخل المعركة".. بيان جديد من صنعاء

"ذو الفقار يدخل المعركة".. بيان جديد من صنعاء
نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية نوعية استهدفت ما يسمى بوزارة الدفاع للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقة يافا المحتلة بصاروخ بالستي نوع "ذو الفقار".
وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن الصاروخ وصل إلى هدفه بدقة عالية وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له.
وجددت القوات المسلحة التأكيد على أنها ستقف إلى جانب المقاومة الفلسطينية في غزة وبالتنسيق معها، وذلك للتعامل العسكري المناسب مع أية خروقات أو أي تصعيد عسكري يرتكبه العدو الإسرائيلي خلال فترة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
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