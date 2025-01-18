أخبار اليمن : حصيلة جديدة لضحايا العدوان على غزة

حصيلة جديدة لضحايا العدوان على غزة
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 46 ألفاً و899 شهيداً و110 آلاف و725 مصاباً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.
وذكرت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت، خلال الساعات الـ24 الماضية، ثلاث مجازر، أسفرت عن استشهاد 23 شخصا، وإصابة 83 آخرين.
وأضافت أن عددا من الضحايا مازال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وتواصل قوات الاحتلال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ470 تواليا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 بالمئة من السكان.
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