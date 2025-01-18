أخبار اليمن : لبوزة يعزي بوفاة الشيخ عبدالله باكر

لبوزة يعزي بوفاة الشيخ عبدالله باكر
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالله محسن حزام باكر، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.
وأشاد الدكتور لبوزة في البرقية التي بعثها إلى الشيخ باكر علي باكر، عضو اللجنة الدائمة، القائم بأعمال رئيس فرع المؤتمر بعمران، وإلى الشيخ حزام عبدالله محسن باكر وإخوانه، بمناقب الفقيد، حيث كان أحد القيادات الوطنية والمؤتمرية البارزة علي مستوى المحافظة، ومن الذين بذلوا جهوداً كبيرة في خدمة الوطن والإصلاح بين الناس.
وعبر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته لأسرة الفقيد وكافة آل باكر بمديرية عمران محافظة عمران بهذا المصاب.. سائلاً المولى -العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون،،،
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