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أخبار اليمن : قيادات المؤتمر والأحزاب تبارك للمقاومة الفلسطينية الانتصار على العدو الصهيوني

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  • أخبار اليمن : قيادات المؤتمر والأحزاب تبارك للمقاومة الفلسطينية الانتصار على العدو الصهيوني 1/15
  • أخبار اليمن : قيادات المؤتمر والأحزاب تبارك للمقاومة الفلسطينية الانتصار على العدو الصهيوني 2/15
  • أخبار اليمن : قيادات المؤتمر والأحزاب تبارك للمقاومة الفلسطينية الانتصار على العدو الصهيوني 3/15
  • أخبار اليمن : قيادات المؤتمر والأحزاب تبارك للمقاومة الفلسطينية الانتصار على العدو الصهيوني 4/15
  • أخبار اليمن : قيادات المؤتمر والأحزاب تبارك للمقاومة الفلسطينية الانتصار على العدو الصهيوني 5/15
  • أخبار اليمن : قيادات المؤتمر والأحزاب تبارك للمقاومة الفلسطينية الانتصار على العدو الصهيوني 6/15
  • أخبار اليمن : قيادات المؤتمر والأحزاب تبارك للمقاومة الفلسطينية الانتصار على العدو الصهيوني 7/15
  • أخبار اليمن : قيادات المؤتمر والأحزاب تبارك للمقاومة الفلسطينية الانتصار على العدو الصهيوني 8/15
  • أخبار اليمن : قيادات المؤتمر والأحزاب تبارك للمقاومة الفلسطينية الانتصار على العدو الصهيوني 9/15
  • أخبار اليمن : قيادات المؤتمر والأحزاب تبارك للمقاومة الفلسطينية الانتصار على العدو الصهيوني 10/15
  • أخبار اليمن : قيادات المؤتمر والأحزاب تبارك للمقاومة الفلسطينية الانتصار على العدو الصهيوني 11/15
  • أخبار اليمن : قيادات المؤتمر والأحزاب تبارك للمقاومة الفلسطينية الانتصار على العدو الصهيوني 12/15
  • أخبار اليمن : قيادات المؤتمر والأحزاب تبارك للمقاومة الفلسطينية الانتصار على العدو الصهيوني 13/15
  • أخبار اليمن : قيادات المؤتمر والأحزاب تبارك للمقاومة الفلسطينية الانتصار على العدو الصهيوني 14/15
  • أخبار اليمن : قيادات المؤتمر والأحزاب تبارك للمقاومة الفلسطينية الانتصار على العدو الصهيوني 15/15

المؤتمر نت - قيادات المؤتمر والأحزاب تبارك للمقاومة الفلسطينية الانتصار على العدو الصهيوني
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المؤتمر نت - زار الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن ومعه الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله مجيديع مكتب حركة حماس في

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دوت الخليج -
قيادات المؤتمر والأحزاب تبارك للمقاومة الفلسطينية الانتصار على العدو الصهيوني
زار الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن ومعه الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله مجيديع مكتب حركة حماس في صنعاء، ومعهما عضو المكتب السياسي لأنصار الله علي القحوم وعدد من ممثلي القوى والأحزاب اليمنية،
وخلال الزيارة، هنأوا حركة حماس وفصائل المقاومة والشعب الفلسطيني بالانتصار على العدو الصهيوني وداعميه في معركة طوفان الأقصى، وإجبار العدو على القبول باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى.
وأكد ممثلو الأحزاب أن الشعب اليمني ملتزم بموقفه المبدئي الثابت في دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين ومقاومتهم الباسلة في كل الظروف، مشيرين إلى أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للأمة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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