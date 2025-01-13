أخبار اليمن : صنعاء تقصف يافا بصاروخ "فلسطين 2" و4 مسيّرات

صنعاء تقصف يافا بصاروخ "فلسطين 2" و4 مسيّرات
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد أهداف حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة.
وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن القوة الصاروخية استهدفت هدفا حيويا للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقة يافا المحتلة بصاروخ بالستي فرط صوتيٍّ نوع فلسطين 2.. مؤكدة أن العملية حققت هدفها بنجاح.
وأشارت إلى أن سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية نوعية استهدفت أهدافاً حيويةً تابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بأربع طائرات مسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح.
وباركت القوات المسلحةَ اليمنية العمليات البطولية للمقاومة الفلسطينية في قطاعِ غزة.. مؤكدة أنها على عهدها في استمرار عملياتها العسكرية ضدَّ العدوِّ الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفعِ الحصار عن قطاع غزة.
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