أخبار اليمن : تحذير أممي من غزو قادم للجراد في اليمن

تحذير أممي من غزو قادم للجراد في اليمن
حذر تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" من غزو قادم للجراد في اليمن.
وأفاد التقرير بانتشار مجموعات قليلة من الجراد على سواحل عدة دول مطلة على البحر الأحمر، بما في ذلك اليمن.
وتوقع التقرير أن تتزايد أعداد الجراد وتتكاثر في اليمن خلال فصل الشتاء، حيث من المتوقع أن تتجه الأسراب إلى ساحل البحر الأحمر للتكاثر، ما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في أعداد الجراد في المنطقة بما يشمل اليمن.
وتعكس هذه التوقعات تهديداً محتملاً للأمن الغذائي في المنطقة كون الجراد من الآفات التي تؤثر سلباً على المحاصيل الزراعية.
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