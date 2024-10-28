أخبار اليمن : 5 شهداء لبنانيين بقصف إسرائيلي لمبنى سكني

5 شهداء لبنانيين بقصف إسرائيلي لمبنى سكنياستشهد 5 لبنانيين وجرح آخرين، اليوم الاثنين، جراء قصف المقاتلات الحربية الإسرائيلية مبنى سكني في مدينة صور جنوب العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكرت مصادر اعلامية لبنانية إن طيران الاحتلال قصف مبنى في حي الرمل بمدينة صور جنوبي لبنان، ما أدى لاستشهاد 5 لبنانيين وإصيب 10 آخرين بجراح متفاوتة.

ولفتت إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية على قرى قضاءي صور وبنت جبيل، استمرت منذ ساعات الليلة الماضية وحتى صباح الإثنين.

وشن طيران الاحتلال الحربي غارة على مبنى في مدينة صور قرب مطعم “الجواد” ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى، بينما لا تزال فرق الدفاع المدني والإسعاف الصحي تبحث عن مفقودين بين الركام.

واستهدفت مدفعية الاحتلال، بلدات: عيتا الشعب ورامية والضهيرة والبستان وعيترون وكونين بعدد من القذائف المباشرة الثقيلة؛ دون وقوع إصابات واقتصرت على الأضرار المادية.

وسجلت أيضا غارات على بلدات: البازورية، معركة، محمية صور الطبيعية، شحور، طير دبا، وأطراف بلدة البرغلية.

ويخوض حزب الله منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول اشتباكات صاروخية اسنادية للمقاومة في قطاع غزة، دفعت بالاحتلال منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي لتوسيع نطاق الإبادة في غزة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه يتصدى له الحزب بقوة، حيث يعلن يومياً عن استهداف للآليات العسكرية بصواريخ موجهة موقعا قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال.