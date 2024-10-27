أخبار اليمن : استشهاد 180 صحفياً في غزة منذ بدء العدوان

استشهاد 180 صحفياً في غزة منذ بدء العدوانارتفعت حصيلة الشهداء من الصحفيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، إلى 180 شهيدا.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان اليوم: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 180 صحفياً وصحفية منذ بدء الإبادة الجماعية على غزة، بعد اغتيال الصحفيين: سائد رضوان يعمل بقناة الأقصى، وحمزة أبو سلمية يعمل بوكالة سند للأنباء، وحنين محمود بارود تعمل في مؤسسة القدس".

وأدان الإعلامي الحكومي، في بيانه، استهداف الجيش الإسرائيلي الصحفيين الفلسطينيين، وحمّله المسؤولية عن جرائم قتل الصحفيين.

وطالب البيان، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات المعنية بالعمل الصحفي في العالم بـ"ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين".