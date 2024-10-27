أخبار اليمن : تحذير أممي: جميع سكان شمال غزة مهددون بالموت

تحذير أممي: جميع سكان شمال غزة مهددون بالموت
حذّرت مسؤولة إنسانية أممية من أنّ "جميع السكان في شمال غزة مهدّدون بالموت"، جراء الإبادة الجماعية التي تستمر قوات العدو الصهيوني في ارتكابها.
وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، اليوم الأحد، يأتي تحذير الأمينة العامة المساعدة للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ جويس مسويا في وقت تمضي به قوات الاحتلال في عمليتها العسكرية على شمال غزة المعزول عن بقيّة أنحاء القطاع المحاصر.
وقالت مسويا : " لا يمكن السماح (للقوات الإسرائيلية) بالاستمرار فيما ترتكبه في شمال غزة المحاصر".
بدوره أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن صدمته إزاء المستويات المروعة للموت والإصابات والتدمير في شمال غزة. جراء استمرار العدوان الصهيوني على القطاع.
جاء ذلك في بيان خطي نشره المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الأحد.
وقال غوتيريش : إن "محنة المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في شمال غزة لا تُطاق"، مجددا دعوته إلى الوقف الفوري لإطلاق النار.
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