أخبار اليمن : 9 شهداء و300 مصاب بموجة انفجارات جديدة في لبنان

9 شهداء و300 مصاب بموجة انفجارات جديدة في لبنان
استشهد 9 أشخاص وأصيب 300 آخرين في لبنان، مساء يوم الأربعاء، جراء انفجار أجهزة اتصال لاسلكية في عدة مناطق لبنانية، وذلك بعد يوم من انفجارات وهجمات واسعة عبر أجهزة اتصال “بيجر” استهدفت الآلاف من عناصر حزب الله اللبناني.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 9 أشخاص وإصابة 300 جراء التفجيرات الجديدة التي طالت أجهزة لاسلكية.
وأفاد الصليب الأحمر اللبناني، بأن طواقمه استجابت بـ 30 فريق إسعاف للانفجارات المتعددة في مناطق مختلفة بما في ذلك جنوب لبنان والبقاع.
دوت عدة انفجارات، مساء اليوم الاربعاء، في أجهزة لاسلكية في عدة مناطق لبنانية مما أوقع عدد من الشهداء والاصابات.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن عدة انفجارات في أجهزة إتصال لاسلكية وقعت في الضاحية الجنوبية ومواقع في البقاع بلبنان.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن 3 شهداء سقطوا جراء انفجار الأجهزة في بلدة سحمر بالبقاع اللبناني .
ونشبت حرائق في عدد من الشقق السكنية والمركبات والدراجات النارية جرّاء انفجار أجهزة اتصال لاسلكية في مناطق مختلفة من لبنان.
ونقلت عدة إصابات من الضاحية الجنوبية ومناطق أخرى في لبنان بعد إنفجار الاجهزة.
- وكالات
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