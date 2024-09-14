أخبار اليمن : صنعاء.. تعليمات هامة للمشاركين في فعاليات المولد النبوي

صنعاء.. تعليمات هامة للمشاركين في فعاليات المولد النبويدعت شرطة المرور، المشاركين في الفعاليات الكبرى بذكرى المولد النبوي الشريف، إلى التقيد بالإرشادات المرورية وعدم إيقاف السيارات خارج نطاق المواقف المحددة حتى لا تتعرض للسحب أو السرقة.

وشددت شرطة المرور في بيان، على أهمية الوقوف بانتظام في المواقف المخصصة، وعدم الاستعجال في الخروج من المواقف بعد الفعاليات وانتظار تحميل الأشخاص داخل المواقف وليس خارجها والإبلاغ عن أي اختلالات أو معوقات.

وأكدت أنه تم إعداد خطة مرورية تضمنت رفع الجهوزية والانتشار المروري المكثف لتنظيم حركة السير وتفادي وقوع ازدحامات أو حوادث خلال توافد الحشود ومغادرتها الساحات.

كما حددت الخطة خطوط السير ومواقف السيارات، حرصاً على سلامة الجميع وضمان انسيابية الحركة المرورية، وخدمة المشاركين لإحياء هذه المناسبة الدينية العظيمة .

وأهابت شرطة المرور بالمشاركين في الفعاليات الالتزام بخطوط السير، والتحشيد والتحرك المبكر للوصول إلى الساحات وعدم التباطؤ في المسير والحرص على تجنب السرعة الزائدة أو التنقل من مسار إلى آخر منعاً لوقوع الحوادث.

ودعت شرطة المرور المشاركين إلى التعاون مع أفراد المرور واللجان التنظيمية والوحدات المساندة والالتزام بالتعليمات تفادياً لوقوع الازدحامات والحوادث وبما يضمن انسيابية الحركة المرورية.

وحثت أبناء الشعب اليمني على المشاركة الواسعة والاحتشاد للفعاليات بأمانة العاصمة والمحافظات حباً وتعظيماً واعتزازاً برسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وارتباطاً بالقيم والمبادئ التي حملها المصطفى وترسيخها في نفوس الأجيال.