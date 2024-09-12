أخبار اليمن : 237 مأوى لنازحي مشرافة في وصاب السافل

237 مأوى لنازحي مشرافة في وصاب السافلتسلم فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بذمار، اليوم، مشروع 237 مأوى انتقاليا مخصصا للنازحين في منطقة مشرافة، مديرية وصاب السافل.

تبلغ تكلفة المشروع الذي نفذته منظمة "أكتد" 460 ألف دولار، ضمن مشروع "الاستجابة الشاملة للطوارئ في المجتمعات المتضررة من كوارث النزوح والصحة والكوارث الطبيعية من خلال تدخلات قطاعات المياه والإصحاح البيئي والمأوى ودعم وتنسيق وإدارة المخيمات".

وأوضح مدير التقييم والمتابعة بفرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بذمار، إبراهيم عبدالملك، أن هذا المشروع يسهم في معالجة التحديات الإنسانية التي يواجهها النازحين في منطقة مشرافة ببني سواده، مديرية وصاب السافل.

وأشار إلى أهمية هذه الخطوة الإنسانية التي تأتي في الوقت الذي يواجه فيه النازحون أسوأ الظروف الإنسانية نتيجة عدم توفر المأوى والتحديات الأخرى الناجمة عن مخاطر السيول والأمطار.

وثمن كافة الجهود التي أسهمت في إنجاح المشروع النوعي، الذي يمثل خطوة هامة في التخفيف من المعاناة الإنسانية التي يواجهها النازحين.. لافتا إلى أهمية تكاتف الجهود لنقل النازحين إلى مواقعهم الجديدة.

فيما أشار ضابط المشروع، المهندس فارس الشدادي، إلى أن المشروع يضم 237 مأوى انتقاليا و238 مرحاضا، كما تم تجهيز كل مأوى بالتجهيزات اللازمة من كهرباء وغيرها من المتطلبات، لافتا إلى أن المشروع يخدم 237 أسرة نازحة تضم ألفا و659 فردا نازحا.

وبين أن المأوى الانتقالي بُني بالأخشاب وصفائح الحديد المجلفن في السقف مع العوازل الحرارية وصبيات الأرضيات.