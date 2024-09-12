أخبار اليمن : 41118 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة

41118 شهيداً منذ بدء العدوان على غزةأعلنت وزارة الصحة في غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 41 ألفاً و118 شهيداً، و95 ألفاً و125 مصاباً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 34 شهيداً و96 مصاباً.

ورغم التحذيرات الدولية من خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة، فإن قوات الاحتلال تواصل عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ 342 يوما، متسببة في كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل للبنى التحتية.