أخبار اليمن : شيبان يشيد بجهود مستشفى الثورة بالحديدة

شيبان يشيد بجهود مستشفى الثورة بالحديدةالتقى وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان اليوم رئيس هيئة مستشفى الثورة العام بالحديدة الدكتور خالد سهيل.

جرى خلال اللقاء مناقشة الجوانب المتصلة بسير العمل بالهيئة وسبل الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وكذا الدور الإنساني الذي تقوم به الهيئة تجاه المتضررين من السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها الحديدة وعدد من المحافظات خلال الأيام الماضية.

وفي اللقاء، أشاد الوزير شيبان بالجهود المبذولة والخدمات التي قدمتها الهيئة للمتضررين سواء من أبناء الحديدة ومديرياتها أو من مدينة وصاب بمحافظة ذمار.

وأشار إلى أن الهيئة تحظى باهتمام بالغ وسيتم دعمها بإنشاء وحدة للغسيل الكلوي لتخفيف معاناة المرضى وخصوصاً المتواجدين في أقسام الرقود والعنايات المركزة.

من جانبه ثمن رئيس الهيئة اهتمام قيادة وزارة الصحة بالهيئة ودعمها في كافة الجوانب.