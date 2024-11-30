العالم اليوم - أول تعليق لفان نيستلروي بعد تعيينه مدربا لليستر سيتي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 04:23 صباحاً - أعلن ليستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة تعيين رود فان نيستلروي مدربا جديدا له خلفا لستيف كوبر بعقد يمتد حتى يونيو 2027.

وانفصل كوبر عن ليستر عندما كان أعلى منطقة الهبوط بفارق نقطتين فقط، وتحرك النادي سريعا لتعيين فان نيستلروي، الذي كان مساعدا للمدرب في مانشستر يونايتد وتولى مسؤولية الفريق مؤقتا بعد إقالة مواطنه الهولندي إريك تن هاغ الشهر الماضي.

وقال فان نيستلروي في بيان "أنا فخور ومتحمس. كل من تحدثت معه عن ليستر سيتي لكرة القدم كان متحمسا. لديهم قصص رائعة عن جودة الأشخاص الذين يعملون في النادي والمشجعين، وبالطبع التاريخ الحديث للنادي مثيرا للإعجاب".

وحصد ليستر لقب الدوري الممتاز بشكل مذهل ومفاجئ في موسم 2015-2016، لكنه هبط في 2023 قبل العودة مباشرة لدوري الاضواء مرة أخرى تحت قيادة إنزو ماريسكا، الذي غادر بعد ذلك لينضم إلى تشيلسي.

وتولى كوبر مدرب نوتنغهام فورست السابق تدريب ليستر في يونيو الماضي.

وأقال ليستر سيتي كوبر بشكل مفاجئ يوم الأحد الماضي بعد 157 يوما على توليه المسؤولية إثر خسارته 2-1 على أرضه أمام تشيلسي التي جعلته في المركز 16 بعشر نقاط فوق منطقة الهبوط مباشرة.

ويأتي إعلان ليستر سيتي بعد أسبوعين من رحيل فان نيستلروي عن منصبه كمدرب مؤقت في يونايتد عقب قيادة الفريق إلى ثلاثة انتصارات وتعادل واحد في كافة المسابقات.

وغادر فان نيستلروي (48 عاما) أولد ترافورد بعد وصول البرتغالي روبن أموريم كمدرب دائم رغم إبداء المدرب الهولندي اهتمامه بالبقاء في أولد ترافورد.

ولعب مهاجم يونايتد السابق أيضا في أيندهوفن وريال مدريد، وسجل 349 هدفا مع الأندية و35 هدفا في 70 مباراة مع المنتخب الهولندي.

وكمدرب، قاد فان نيستلروي أيندهوفن خلال موسم 2022-2023 وفاز معه بكأس هولندا قبل أن ينضم للطاقم المعاون لمواطنه تن هاغ كمدرب مساعد في يوليو.

وسيزور ليستر فريق برنتفورد اليوم السبت، ومن المتوقع أن يتولى المدرب المؤقت بن دوسون قيادة الفريق خلال هذه المباراة قبل أن يتولى فان نيستلروي المسؤولية عندما يستضيف وست هام يونايتد يوم الثلاثاء المقبل.