أخبار اليمن : الأسبوع "الأكثر دموية" في الضفة الغربية

الأسبوع "الأكثر دموية" في الضفة الغربية
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم، إن الأسبوع الماضي هو الأكثر دموية للمدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ نوفمبر 2023.
وأضافت الوكالة الأممية، في منشور على حسابها عبر منصة إكس، أنه "بينما تتواصل الحرب على غزة، تتزايد أعمال العنف والدمار في الضفة الغربية كل ساعة، وهذا أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف الآن".
وشددت على أن "الأسبوع الماضي هو الأكثر دموية للمدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ نوفمبر الماضي، حيث قتل العديد من الأشخاص، بينهم 7 أطفال".
ومنذ الثامن والعشرين من أغسطس الماضي، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا واسعا على الضفة الغربية، خاصة شمالها، مما أسفر حتى اللحظة عن استشهاد 40 فلسطينيا، بينهم 21 من محافظة جنين، و8 من طولكرم، و8 من طوباس، و3 من الخليل، مما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 700.
يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية.
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