أخبار اليمن : الخارجية: إعادة الطائرة اليمنية يخدم العدو الصهيوني

الخارجية: إعادة الطائرة اليمنية يخدم العدو الصهيوني
وصف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، قيام سلطة الرياض بإعادة طائرة الخطوط الجوية اليمنية من فوق أجوائها أثناء رحلتها إلى المملكة الأردنية صباح اليوم الخميس بالتصرف غير الودي والمخالف للاتفاق الذي تم معها ورعته الأمم المتحدة بهذا الخصوص.
وقال المصدر "إن حكومة الجمهورية اليمنية تعد هذا الإجراء محاولة لجرها إلى تصعيد غير مسؤول ولا مبرر ويصب في خدمة العدو الصهيوني الباحث عن إذكاء الصراع في المنطقة لحرف الأنظار عما يرتكبه من جرائم وحشية بحق الشعب الفلسطيني".
واختتم المصدر تصريحه بالقول "إننا ننتظر من السلطة المسؤولة عن إعادة طائرة الخطوط الجوية اليمنية التوضيح والاعتذار".سبأ
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