أخبار اليمن : صنعاء القديمة تستغيث

صنعاء القديمة تستغيثناشدت الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية، اليوم، المنظمات المحلية والدولية المعنية بحماية التراث الثقافي التعاون العاجل في سبيل إنقاذ المدن التاريخية من تأثير الأمطار الغزيرة ، وفي مقدمتها المسجلة في قائمة التراث العالمي صنعاء القديمة وزبيد.

وذكرت في بيان، أن الظروف المناخية التي يمر بها اليمن أثرت على المدن التاريخية بشكل كبير، حيث وصلت البلاغات المسجلة في صنعاء القديمة إلى مئة بلاغ لمبان تاريخية معرضة للسقوط، وقد سقط أحد قصور صنعاء القديمة مؤخرًا في حارة بستان السلطان.

وناشدت المنظمات المحلية والدولية المعنية بحماية التراث الثقافي لتقديم الدعم العاجل لمواجهة هذه المتغيرات المناخية، وكذلك دعم أعمال التأمين المؤقت ومشاريع الترميم الدائم.

كما ناشدت الهيئة كافة الجهات ذات العلاقة لتقديم المساعدات الطارئة للفرق الميدانية لتدعيم وتأمين المباني في صنعاء و زبيد وثلا وجبلة وبقية المدن التاريخية المتأثرة بالأمطار.

‏ وأهابت الهيئة بالأخوة المواطنين في المدن القديمة بعمل الإجراءات الأولية لبيوتهم لتخفيف الآثار الناتجة عن موجة الأمطار الغزيرة.