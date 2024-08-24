أخبار اليمن : تمور وفاكهة اليمن.. جودة لا تُضاهى وحضور ينتظر النهوض

تمور وفاكهة اليمن.. جودة لا تُضاهى وحضور ينتظر النهوضتمتاز اليمن ببيئة خصبة وفريدة تنتج أجود أنواع الفواكه والتمور بمختلف الاصناف والانواع، إلا أنها بحاجة الى دعم وتشجيع واهتمام من حيث الزراعة والانتاج والتسويق وإزالة كافة العوائق التي تقف أمامها.

"دوت الخليج" استطلع آراء عدد من المشاركين في مهرجان خيرات اليمن الأول الذي بدأ فعالياته اليوم بصنعاء السبت ويستمر حتى الـ 29 اغسطس.

في البداية تحدث الأخ رضوان غلاب عن (سبأ للتمور) أن المشاركة في المهرجان لإيصال رسالة الى جميع شرائح المجتمع عن المنتجات اليمنية فيما يخص التمور المحلية التي تشهد بداية توسع وتطور في الانتاج، خاصة أن التمور اليمنية تمتاز بجودة عالية وأصنافها الممتازة التي تنافس التمور السعودية وغيرها من حيث الجودة، مطالباً الجهات المختصة أن تكون مساندة ومساعدة لزراعة وانتاج وتسويق التمور اليمنية وتوسيع زراعة النخيل، وكذا الى المواطنين بأن يثقو بجودة التمور اليمنية والاقبال على شرائها كون ذلك يمثل عامل مهم لتشجيع وتطوير زراعته وانتاجه وتسويقه.

من جانبه قال وكيل (تمور الجوف) يحيى احمد علي الوديدي، إن المشاركة في المهرجان بغرض الترويج للتمور اليمنية وطمأنة للمواطنين بأن المنتج المحلي من التمور وفي مقدمتها تمور الجوف من أجود المنتجات بمختلف أصنافها، وأن جودة المنتج اليمني لا تضاهيها أي جودة من حيث المذاق والقيمة الغذائية، إلا أنها بحاجة الى دعم المزارع وإيجاد وسائل لتطوير زراعة وانتاج وتسويق التمور، حتى يتحقق الاكتفاء الذاتي بشكل كامل ومن ثم التصدير.

من جهته أشار مدير عجائب العسل ماجد الاشموري الى العسل اليمني الذي يعتبر من أفضل خيرات اليمن انتاجاً وجودة من حيث القيمة الدوائية قبل الغذائية، وكذا البن والفاكهة اليمنية بشكل عام، منتجات ذات جودة عالية نضاهي بها العالم، إلا أنها بحاجة الى اهتمام ودعم وحل الاشكاليات والعوائق التي تقف أمامها بدء من توسيع زراعتها ومروراً بتطوير انتاجها وتسويقها وانتهاءاً بتصديرها، والتي ستمثل رافد اقتصادي وطني كبير.

بدوره أوضح عضو اللجنة الاعلامية في المهرجان الاعلامي رشيد البروي، أن المهرجان تسويقي وترويجي للمنتجات المحلية (تمور- عنب- رمان- تفاح) وأن هذه المنتجات ثروة قومية هائلة تتميز بجودتها عن مثيلاتها عربيا وعالميا، منوهاً الى أن الرمان اليمني حاز على المنتج الأجود عالميا وكذا التفاح والعنب والتي ينتج عن الاخيرة أجود وأفضل زبيب في العالم بدون منازع، مبيناً أن اليمن تنتج أكثر من 250 صنفاً من التمور، حيث تنتج حضرموت أكثر من 100 صنفاً والحديدة أكثر من 38 صنفاً والجوف أكثر من 20 صنفاً وشبوة أكثر من 10 أصناف، وجميعها أصناف تمتاز بجودتها العالية.