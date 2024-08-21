أخبار اليمن : هزة أرضية جديدة تضرب الكويت

هزة أرضية جديدة تضرب الكويت
سجلت الشبكة الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، اليوم، هزة أرضية بلغت قوتها 3.5 درجة على مقياس ريختر شمال شرقي الكويت.
وأوضحت الشبكة ،في بيان لها، أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة الرابعة و46 دقيقة مساء اليوم بتوقيت الكويت على عمق 6 كيلومترات تحت سطح الأرض.
وأضاف البيان أن الشبكة رصدت في وقت لاحق وتحديدا عند الساعة السادسة و33 دقيقة مساء هزة ارتدادية في نفس الموقع بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر وعلى نفس العمق.
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