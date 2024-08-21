أخبار اليمن : لبوزة يهنئ رئيس المؤتمر بذكرى التأسيس

لبوزة يهنئ رئيس المؤتمر بذكرى التأسيسرفع نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام فريق ركن دكتور قاسم محمد لبوزة، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ المناضل صادق أمين أبو رأس، بمناسبة الذكرى الـ42 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، جاء فيها:

الأخ الشيخ المناضل/ صادق بن أمين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم

نتقدم لكم ومن خلالكم لقيادات المؤتمر وكوادره وأعضائه ومناصريه بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الــ42 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، حزب الريادة الوطني الكبير الذي يحتفل المؤتمريون ومعهم أبناء الشعب اليمني اليوم بذكرى تأسيسه كتنظيم وطني حمل على عاتقه منذ تأسيسه المهام الوطنية الكبرى مايجعله جبهة وطنية جامعة انضوت تحت مظلتها القوى السياسية في حالة فريدة من التعايش مع التعددية الفكرية والثقافية والجهوية التي تتجاوز العقيدة التنظيمية التي كانت سبباً رئيسياً لتشظي كثير من الاحزاب اليمنية.

ونؤكد على أن المؤتمر الشعبي العام اليوم وهو يحتفل بذكرى تأسيسه هو احتفال بجهوده المخلصة في بناء الدولة اليمنية الحديثة وتأسيس البناء التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام والانتقال باليمن المتشظي الى رحاب الوحدة اليمنية المباركة نقطة الضوء الوحيدة في سمائنا العربي، وإخراج الجمهورية العربية اليمنية حينها من عنق الزجاجة والتهيئة للعبور باليمن إلى مصاف البلدان الديمقراطية الناشئة، مع حضور تنموي لافت لا تخطئه العين المبصرة.

الأخ رئيس المؤتمر:

واليوم حزبنا الرائدالمؤتمر الشعبي العام يشكل اللبنة الأساس في استراتيجية تعزيز تماسك الجبهة الداخلية، لامتلاكه رصيداً شعبياً وأخلاقياً واسعاً من الانجازات السياسية والثقافية والتنموية في مسيرته الكفاحية منذ تأسيسه حتى تحقيق الوحدة المباركة في 22 مايو 1990م والدفاع عنها وتثبيتها، كما يجسد تلاحم الجبهة الداخليه وقوفه مؤخراً هو وحلفائه مدافعاً ومقاوماً صلباً عن اليمن العظيم ضد العدوان البربري لدول تحالف العدوان السعودي الأمريكي ومجدداً موقفه من قضية الأمة المركزية فلسطين والمواجهة مع الكيان الصهيوني ونصرته لغزة وبشراكة وطنية أخلاقية مع حركة أنصار الله.

الأخ الرئيس:

هي تهنئة صادقة لكم ولجميع قيادات المؤتمر وأعضائه وأنصاره في كل ربوع الوطن ولكل الهامات والقامات الكبيرة التي صنعت منجز بناء هذا الحزب العملاق المؤتمر الشعبي العام وأنتم في طليعة أولئك المخلصين لحزبنا الرائد وللوطن.

حفظكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم..

ودمتم في خير وسلام..

اخوكم /

فريق ركن دكتور/ قاسم محمد لبوزة

نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام