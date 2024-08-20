أخبار اليمن : استعدوا للأصعب.. أمطار شديدة الغزارة وسيول

استعدوا للأصعب.. أمطار شديدة الغزارة وسيولتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح الهابطة وتساقط حبات البرد على محافظات تعز، إب، الضالع، البيضاء، ذمار، ريمة، صنعاء، عمران، المحويت، حجة وصعدة.

وقد تمتد الأمطار غرباً لتشمل سهل تهامة والسواحل الغربية لمحافظات حجة، الحديدة وتعز.

ويُتوقع أيضاً هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، عدن ولحج ومناطق متفرقة من محافظتي مأرب والجوف.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بغت في الحديدة ـ الكدن: 80.3ملم، ريمة: 37.8، شبوة ـ عتق: 20.2، الضالع: 17.6، إب: 16.4، المحويت: 12.4، حجة: 10.8، لحج -طور الباحة: 9.8، صنعاء -حدة:6.5، تعز-المعافر: 6.2ملم.

وهطلت أمطار رعدية متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد الجوي على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية والسواحل الغربية والجنوبية والشرقية.

ودعا المركز المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول ومن عبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول، والعواصف الرعدية والرياح الشديدة الهابطة وتساقط حبات البرد.

وأنذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار وتشكل السحب المنخفضة، ومن الانهيارات الصخرية على الطرقات الجبلية ، وانهيارات المباني الطينية والشعبية بسبب استمرار هطول الأمطار .

وأهاب المركز بالجهات الرسمية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات ومتابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه.