انت الأن تتابع خبر بمشاركة الأردن .. السعودية تستضيف اجتماعا لبحث مستقبل سوريا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصل وزراء خارجية من الشرق الأوسط وأوروبا إلى العاصمة السعودية الأحد، للمشاركة في قمة مخصصة لمناقشة الوضع في سوريا، مع مسعى إلى تحقيق الاستقرار بعد سقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.



ووصل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الأحد، إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع الوزاري بشأن سوريا.



وينعقد الاجتماع استكمالا لمسار "اجتماعات العقبة" بشأن سوريا التي عقدت في الأردن في 14 كانون الأول 2024.



كما سيلتقي الصفدي مع عدد من نظرائه المشاركين.

وقال مسؤول سعودي لوكالة فرانس برس، السبت، إن قمة الأحد مقسمة على جلستين؛ الأولى تجمع مسؤولين عربا، والثانية تكون بمشاركة أوسع تشمل تركيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.



ويأتي هذا الاجتماع في وقت يسعى فيه رئيس الإدارة الجديدة في دمشق أحمد الشرع، الذي سيطرت قواته مع فصائل معارضة مسلحة على دمشق وأطاحت بحكم الأسد الشهر الماضي، إلى تخفيف العقوبات عن البلاد.



وكانت القوى الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد فرضت عقوبات على حكومة الأسد بسبب حملتها الوحشية ضد الاحتجاجات المناهضة لها في العام 2011 والتي أشعلت فتيل الحرب الأهلية في البلاد.



وأدى النزاع الذي استمر على مدى أكثر من 13 عاما في سوريا، إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وتدمير الاقتصاد، ودفع الملايين إلى الفرار من ديارهم.



وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الجمعة، إن الاتحاد المكون من 27 دولة، قد يبدأ في رفع العقوبات إذا اتخذ حكام سوريا الجدد خطوات لتشكيل حكومة شاملة تحمي الأقليات.



وقطعت السعودية، على غرار دول خليجية أخرى، علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفارتها في شباط 2012، احتجاجا على استخدام دمشق القوة في قمع الاحتجاجات الشعبية.



ولكن في آذار 2023، أعلنت الرياض أنها تجري مباحثات تتعلق باستئناف الخدمات القنصلية بين البلدين.

وقادت السعودية بعدها جهودا دبلوماسية أعادت سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية في قمة جدة التي حضرها بشار الأسد في أيار من ذلك العام.



وأرسلت السعودية ودول عربية الشهر الحالي مساعدات غذائية وطبية إلى سوريا برا وجوا.

وتتفاوض الرياض الآن على كيفية دعم انتقال الدولة المنكوبة بالحرب إلى مرحلة جديدة.



وقالت آنا جاكوبس الزميلة غير المقيمة في معهد دول الخليج العربية في واشنطن إن "هذه القمة "ترسل رسالة مفادها أن السعودية تريد أن تأخذ زمام المبادرة في تنسيق الجهود الإقليمية لدعم تعافي سوريا".



وأضافت "لكن السؤال الكبير هو كم من الوقت وكم من الموارد ستكرسها المملكة لهذا الجهد؟ وما هو الممكن مع بقاء عقوبات عدة سارية؟".



نهج حذر



قال المسؤول السعودي إن الاجتماعات الأحد تمثل امتدادا للمحادثات بشأن سوريا ما بعد الأسد التي عقدت الشهر الماضي في العقبة بالأردن.



وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك من بين مسؤولين آخرين أكدوا حضورهم اعتبارا من مساء السبت.



ويحضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية الأميركية جون باس ما وصفه بيان لوزارة الخارجية أنه "اجتماع متعدد الأطراف تستضيفه السعودية لكبار المسؤولين الحكوميين من المنطقة والشركاء العالميين لتنسيق الدعم الدولي للشعب السوري".



وشددت المحادثات في تركيا على "أهمية الاستقرار الإقليمي، ومنع استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب، وضمان الهزيمة الدائمة" لتنظيم الدولة الإسلامية، وفقا للبيان نفسه.



وقال عمر كريم، الخبير في السياسة السعودية في جامعة برمنغهام، إن السعودية من بين الدول التي تتبنى نهجا أكثر حذرا تجاه الإدارة السورية الجديدة من تركيا وقطر، اللتين كانتا أول من أعاد فتح سفارتيهما في دمشق بعد سقوط الأسد.



ورغم ذلك، قال كريم إن الرياض "تتعامل بإيجابية" مع القادة الجدد في سوريا، وتتطلع إلى معرفة ما إذا كانوا قادرين على جلب الاستقرار و"السيطرة على العناصر الأكثر تطرفا في صفوفهم".



ولفتت جاكوبس إلى أن اجتماع الأحد "يمنح الرياض فرصة لزيادة نفوذها مع الحكومة السورية الجديدة، وتنمية نفوذ أكبر في بلد حيث تتمتع تركيا وقطر الآن بنفوذ أكبر".